Massimiliano Gallo debutta nella regia d’opera con La vedova allegra al Teatro Verdi di Salerno

di Redazione ZON

In sintesi. L’attore napoletano Massimiliano Gallo debutta nella regia d’opera con un nuovo allestimento de «La vedova allegra» di Franz Lehár al Teatro municipale Giuseppe Verdi di Salerno, in scena il 6, 7 e 8 novembre 2026. Gallo, che ha presentato lo spettacolo il 30 ottobre 2026, ambienta l’operetta negli anni Trenta e interpreta anche il servo Njegus.

I punti chiave Massimiliano Gallo firma la sua prima regia d’opera con «La vedova allegra» di Franz Lehár al Teatro municipale Giuseppe Verdi di Salerno.

«La vedova allegra» del Teatro Verdi di Salerno va in scena in 3 recite: venerdì 6 e sabato 7 novembre 2026 alle 21:00, domenica 8 novembre 2026 alle 18:00.

La regia di Massimiliano Gallo ambienta l’operetta di Franz Lehár negli anni Trenta e mette al centro l’amore tra Anna Glavari e il conte Danilo.

Massimiliano Gallo interpreta anche Njegus e canterà un brano diverso da quello tradizionalmente affidato al personaggio.

Alla presentazione del 30 ottobre 2026 non sono stati comunicati i prezzi dei biglietti, il direttore d’orchestra né gli interpreti di Anna Glavari e del conte Danilo.

Massimiliano Gallo debutta come regista d’opera al Teatro municipale Giuseppe Verdi di Salerno. L’attore napoletano firma un nuovo allestimento de «La vedova allegra» di Franz Lehár, in scena dal 6 all’8 novembre 2026.

Gallo ha presentato lo spettacolo il 30 ottobre 2026 e non ha nascosto l’emozione. Per lui si tratta del primo incontro con il mondo della lirica: «È un’emozione particolare, unica, mai vissuta prima», ha dichiarato.

Perché Massimiliano Gallo chiama Salerno la sua seconda casa

Il legame con la città è il primo tema toccato da Massimiliano Gallo durante la presentazione al Teatro Verdi di Salerno. L’attore ha spiegato di vivere questo debutto anche come un debito di riconoscenza verso il pubblico salernitano.

«Salerno ormai è la mia seconda casa. Ci vengo con grande piacere, ma soprattutto la sento veramente come casa. Per questo la Vedova Allegra rappresenta anche una grande responsabilità: sono stato accolto con tanto amore e affetto e vorrei ripagarlo».

Per «La vedova allegra» Massimiliano Gallo si dice fiducioso. L’attore ha ringraziato la compagnia, che ha definito «straordinaria», e il Teatro Verdi di Salerno, che secondo lui lo ha accompagnato in tutte le fasi della preparazione e del montaggio. «Spero di accontentare i melomani», ha aggiunto.

Cosa vedremo nella Vedova allegra ambientata negli anni Trenta

La regia di Massimiliano Gallo sposta la vicenda dell’operetta di Franz Lehár negli anni Trenta. Al centro della rilettura c’è la storia d’amore tra Anna Glavari e il conte Danilo, che il regista considera il cuore dello spettacolo.

«La mia Vedova racconta un amore che non si è mai sopito e che, nei tre atti, fortunatamente ritorna», ha spiegato Gallo. Il regista ha definito questo tema «rivoluzionario» nel momento storico attuale.

Massimiliano Gallo non resterà dietro le quinte. Nella «Vedova allegra» del Teatro Verdi di Salerno interpreta Njegus, il servo furbo che muove i fili della trama tra equivoci e intrighi. Gallo ha annunciato che canterà un brano diverso da quello tradizionalmente affidato al personaggio, una scelta legata all’ambientazione negli anni Trenta.

Quando va in scena La vedova allegra al Teatro Verdi di Salerno

Il Teatro municipale Giuseppe Verdi di Salerno ospita tre recite dell’allestimento firmato da Massimiliano Gallo.

Data Giorno Orario 6 novembre 2026 Venerdì 21:00 7 novembre 2026 Sabato 21:00 8 novembre 2026 Domenica 18:00

Le informazioni diffuse alla presentazione del 30 ottobre 2026 non indicano i prezzi dei biglietti, il direttore d’orchestra né i nomi degli interpreti di Anna Glavari e del conte Danilo. Non è stato reso noto nemmeno quale brano canterà Massimiliano Gallo nei panni di Njegus.

Domande frequenti Quando va in scena La vedova allegra al Teatro Verdi di Salerno? «La vedova allegra» firmata da Massimiliano Gallo va in scena al Teatro municipale Giuseppe Verdi di Salerno in 3 recite. Le recite di venerdì 6 e sabato 7 novembre 2026 iniziano alle 21:00, quella di domenica 8 novembre 2026 alle 18:00. Chi fa la regia della Vedova allegra a Salerno? La regia de «La vedova allegra» di Franz Lehár al Teatro Verdi di Salerno è dell’attore napoletano Massimiliano Gallo. Per Massimiliano Gallo si tratta del debutto come regista d’opera e del primo incontro con il mondo della lirica. Che ruolo interpreta Massimiliano Gallo nella Vedova allegra? Nella «Vedova allegra» del Teatro Verdi di Salerno Massimiliano Gallo interpreta Njegus, il servo furbo che muove i fili della trama. Gallo canterà un brano diverso da quello tradizionalmente affidato a Njegus, una scelta legata all’ambientazione negli anni Trenta. In che epoca è ambientata La vedova allegra di Massimiliano Gallo? La regia di Massimiliano Gallo sposta «La vedova allegra» di Franz Lehár negli anni Trenta. Al centro dello spettacolo c’è la storia d’amore tra Anna Glavari e il conte Danilo, che secondo Gallo «non si è mai sopito» e nei tre atti ritorna. Quanto costano i biglietti della Vedova allegra al Teatro Verdi di Salerno? I prezzi dei biglietti de «La vedova allegra» al Teatro Verdi di Salerno non sono stati indicati nelle informazioni diffuse alla presentazione del 30 ottobre 2026.