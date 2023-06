Venerus: venerdì 9 giugno uscirà “Il Segreto”

di Filomena Volpe

Venerdì 9 giugno 2023 uscirà, su tutte le piattaforme digitali ,“Il Segreto”, il nuovo album di Venerus pubblicato e prodotto per Asian Fake/Sony Music.

Il significato dell’album

“Il Segreto” è un album che presenta una componente molto intimistica.

La penna del cantautore si snoda in ben 10 brani che ripercorrono tutte le sfumature recondite e nascoste degli esseri umani.

La vita scorre veloce in questo album, lo sguardo dell’esistenza somiglia ad un’istantanea, ad un fotogramma che lega per sempre le persone che lo compongono.

Le parole di Venerus

“La condizione umana che più crea una sospensione è quella del segreto.” Racconta VENERUS “Il segreto come promessa, il segreto come ricetta, il segreto come origine di una meraviglia. In un mondo che va verso l’intelligenza artificiale, questo album è il manifesto di una musica umana”.

VENERUS tornerà live nei principali festival estivi italiani con il TOUR SEGRETO 2023, prodotto da Vertigo, in partenza il 23 giugno.

TOUR SEGRETO 2023

23 giugno 2023 – Artico Festival (Bra – CN)

25 giugno 2023 – Roma Summer Fest – Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone (Roma)

04 luglio 2023 – Goa Boa (Genova)

07 luglio 2023 – Tener-A-mente Festival del Vittoriale (Gardone Riviera – BS)

13 luglio 2023 – Sherwood Festival (Padova)

19 luglio 2023 – Noisy Naples Fest (Napoli)

22 luglio 2023 – Corona Sunsets Festival World Tour (Lajatico – PI)

29 luglio 2023 – Oltre a Mare | Beky Bay (Rimini)

06 agosto 2023 – Tagghiate Urban Fest (Melpignano – LE)

09 agosto 2023 – Alcart Festival (Alcamo – TP)

Info e biglietti su: http://www.vertigo.co.it/it/venerus