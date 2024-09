La verità sugli annunci scambisti

di Redazione ZON

Gli scambisti, ovvero le persone che amano scambiarsi il proprio partner per qualche ora al fine di avere rapporti sessuali con persone diverse, sono sempre più la regola e sempre meno l’eccezionale.

Questa pratica, nota nel mondo anglosassone con il termine “swinging”, sta avendo negli ultimi anni un’ascesa importante, guarda caso in stretta correlazione con la crescente libertà sessuale di questi tempi e la caduta di molti tabù.

Analizziamo ancor più approfonditamente questo fenomeno nelle prossime righe, e scopriremo che gli incontri scambisti sono molto di più di sesso fra sconosciuti.

Non è uno scambio di merci

La morale comune, che è semplicemente un nome elegante da affibbiare a certo bigottismo che ancora resiste ai giorni nostri, quando legge gli annunci di coppie scambiste tende a porre l’accento su quella che è in gergo viene chiamata “reificazione” ovvero rendere qualcuno un semplice oggetto.

L’accusa, infatti, sottolinea come nelle app per scambisti i vari annunci evidenziano le qualità estetiche delle coppie, quasi a promettere quella che senza edulcorazione potremmo definire una scopata eccitante. Secondo la morale comune, quindi, non c’è molta differenza fra scambismo e baratto.

Queste considerazioni, tuttavia, come al solito tendono ad analizzare solo in superficie il fenomeno, e non a scandagliarlo a dovere. La verità è che gli scambisti non sono sporcaccioni, o comunque non necessariamente, ma hanno bensì una maggiore consapevolezza della propria sessualità.

Il charming coppie è una pratica che in poche ore fa cadere ogni tipo di tabù e porta numerosi benefici alla vita di coppia: con gli sconosciuti puoi sperimentare cose che fino a quel momento non avevi nemmeno il coraggio di dire, puoi capire come dare e ricevere maggior piacere nell’atto sessuale, perfino una prestazione sessuale scadente non diventa traumatica se avuta con un perfetto sconosciuto che magari dal quel momento in avanti non rivedrai mai più.

La verità è che gli scambisti diventano più bravi a letto e vivono meglio anche la coppia!

Il problema dell’affettività

Sempre sulle scia delle affermazioni bigotte, l’accusa che gli scambisti sentono muoversi più frequentemente è: ma come fate a fare sesso con una persona per cui non provate alcun sentimento?

Premesso che basterebbe citare Woody Allen per dare una risposta a tono a una questione del genere (il regista americano nel film Guerra e Amore diceva “Il sesso senza amore è un’esperienza vuota, ma fra le esperienze vuote è una delle migliori”), la verità è che l’affettività è un predominante anche in un locale per scambisti, a dispetto di quanto alcuni bigotti possano pensare.

Gli scambisti non vanno con altre persone perché sono stanchi del proprio partner, ma per il motivo opposto: attraverso del sesso eccitante con degli sconosciuti si migliorano come persone e come “performer sotto le lenzuola”, e quando tornano dai rispettivi compagni danno vita a prestazioni sempre migliori.

Si, perché quello che certo bigottismo non capirà mai è che gli scambisti possono tranquillamente tornare a casa e fare dell’amore passionale nelle mura domestiche, non solo non è vietato ma accade anche di frequente, e la coppia ne giova sempre di più.

D’altra parte, se una persona non è soddisfatta sessualmente dal proprio partner non si dà allo scambismo, ma molto più prosaicamente si concede “scappatelle”.

Il vero problema è la sicurezza

Il fatto che il bigottismo sia un male assoluto non significa automaticamente che le pratiche scambiste non generino problemi. Se si vuole mettere in piedi una discussione sensata sull’argomento, l’unica critica che si può muovere all’argomento è relativo alla sicurezza.

Una coppia alle prime armi con il mondo dello swinging non ha le giuste competenze in materia, e potrebbe realmente correre seri pericoli: se sui motori di ricerca provi a cercare “rapina a scambisti” saltano fuori centinaia di fatti di cronaca.

Occorre per forza di cosa, quindi, fare affidamento a un elemento terzo, che faccia da “arbitro” in questa speciale pratica e che faccia accedere al programma solo persone che sono realmente interessate allo scambio di coppia e che non hanno secondi fini.

Sul web un lavoro del genere è eseguito da Wyylde.com, portale dedicato agli scambisti che fa della sicurezza il suo massimo mantra. Basti pensare che per visionare l’interno di questo sito per scambisti occorre necessariamente registrarsi, non è possibile usare la modalità ospite: in questo modo chiunque acceda è tracciato.

Inoltre, chi non ha seriamente intenzione di fare lo scambista si ferma ancor prima della procedura di registrazione, e quindi è un sistema perfetto anche contro i perdigiorno.

Conclusioni

Se tu e il tuo partner avete sempre desiderato provare la pratica dello scambismo ma avete sempre rigettato l’idea per mille paure, su Wyylde.com potete vivere quest’esperienza con massimo piacere e in tutta sicurezza.