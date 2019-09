Finalmente, è tempo di tornare al Cirque Du Soleil con la nuova puntata di Vernice Week. La puntata andrà in onda da Sabato 21 a Venerdì 27 Settembre

Grandi ritorni, nuovi modi di scoprire le nostre città, ma anche eventi dedicati alla ricerca scientifica e al mondo eno-gastronomico. Tutto questo sarà confinato all’interno della nuova puntata di Vernice Week, spazio culturale che permette di scoprire gli eventi imperdibili della settimana. E questa volta, a farla da padrone, sarà un “ospite” davvero conosciutissimo, un ospite che ha riportato in Italia la magia del circo. La compagnia del Cirque Du Soleil, infatti, sarà il soggetto della puntata.

Il Cirque Du Soleil sarà in tour nel nostro Paese dal 26 Settembre, portando in scena uno degli spettacoli più amati, dal titolo “Corteo“. Esso narra della storia di un clown, che immagina il proprio funerale, una parata creata dalla sua immaginazione che trasforma la cerimonia funebre in un grande carnevale. Torino, Milano, Casalecchio di Reno e Pesaro i luoghi dove sarà possibile vedere all’opera i 51 artisti di uno dei gruppi circensi più amati del mondo.

Anche la ricerca diventa protagonista della settimana di Vernice Week. Il 27 Settembre la scienza esce dai laboratori in occasione della Notte Europea dei Ricercatori. Eventi e conferenze in 117 città italiane. E a Milano il programma raddoppia: il 27 e il 28 Settembre, dalle 10 alle 22, i giardini pubblici Indro Montanelli saranno invasi da robot, giochi didattici e tanti esperimenti dal vivo.

Inoltre, il programma ospiterà anche il cammino nelle “città sotterranee” più belle d’Italia: Napoli, Roma, Matera, Torino e Agrigento.

