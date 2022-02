Versailles, oh là là: la favola in Coppa continua

Ecco perché le coppe nazionali all’estero hanno fascino. Seguire una competizione del genere regala sempre tantissime emozioni e risultati assurdi che nessuno avrebbe mai pronosticato. Rispetto alla nostra Coppa Italia, dove le squadre di Serie A sono notevolmente avvantaggiate sulle altre, negli altri stati c’è più parità. E proprio grazie a queste possibilità distribuite equamente a tutti che possono capitare piccole favole. Proprio come quella del FC Versailles 78.

Chi prima di questa edizione della Coppa di Francia conosceva la squadra della famosa Reggia? A malapena gli stessi francesi, se non residenti in prossimità del suddetto comune. Infatti il Versailles non è una grandissima squadra, ma bensì un piccolo club di quarta categoria. La sua vittoria di ieri sera contro tra il Bergarec, squadra di pari grado, le permette di giocarsi una Semifinale che nessuno si sarebbe mai sognato.

Il percorso della piccola cenerentola

Il Versailles in questa competizione è partita dal primissimo turno, quando ancora il torneo contava ben 256 partecipanti. Fa impressione leggere quel numero, e pensare che una piccolissima realtà come quella di questa Cenerentola sia riuscita a fare tanta strada. Partita così dal basso, il Versailles ha vinto ben 6 turni con squadre quasi sempre di categoria più alta della sua.

Il suo percorso l’ha vista affrontare ogni genere di avversario. La scalata è iniziata contro una colonia francese in Sudamerica, l‘Olympique Lumbrois. Dopo aver passato il turno, il Versailles 78 ha prima affrontato il Poissy, squadra di quarta categoria, e poi il Sarre Union, squadra di quinta. Arrivati ai sedicesimi, il club in blue ha incontrato un altro team di quinta divisione, La Roche. La partita finisce 4-0 per i nostri eroi, e avanzamento agli ottavi contro una storica del calcio francese. Il Tolosa, sceso in Ligue 2, era il favorito per il passaggio del turno. Attese che però non vengono rispettate: il Versailles 78 infatti sconfigge di misura i favoriti per 1-0.

Problemi con la storia

Oltre alla scalata ancora in atto di questa piccola realtà, il FC Versailles 78 è salito alla ribalta nelle scorse settimane anche per colpa della situazione riguardante il suo stadio. Infatti, la squadra francese ha ancora oggi serie difficoltà ad affrontare i suoi avversari presso le proprie mura amiche. Il problema però non è tattico o mentale, nemmeno della capacità totale degli spalti (appena 7.500 posti). La vera problematica nasce molto prima della creazione del club, nel XVII secolo.

Appunto nel 1682 infatti, Luigi XIV, conosciuto come il “Re Sole“, stabilì la corte e il governo francese presso la Reggia di Versailles. Da quel momento in poi, la Reggia divenne il centro del paese, e per questo ancora oggi è preservata la sua imponente struttura. Di fatti la dimora del re è stata inserita nei patrimoni UNESCO, ed è soggetta a severissime limitazioni. Ad esempio, non è possibile allestire proiettori luminosi, gru o edifici fino ad una certa distanza dalla Reggia. E poiché lo stadio del Versailles 78 è collocato a 1,5 km di distanza dalla casa reale, il club non ha la possibilità di giocare partite notturne con i proiettori accesi.