Villareal-Atalanta, le probabili formazioni del match

La Dea vola in direzione Spagna per l’esordio in Champions League. Gasperini dovrà fare a meno di Muriel, affidando l’attacco a Zapata

La Champions League dell’ Atalanta parte dal Villarreal campione dell’Europa League, in una sfida che mette di fronte due piccole città che stanno diventando importanti realtà calcistiche. Mentre la Juve sarà impegnata in Svezia, i nerazzurri inizieranno questa sera la loro terza avventura consecutiva in Europa, in un girone in cui parte favorito il Manchester United e lo Young Boys sembra la squadra più debole.

QUI ATALANTA Gasperini dovrà fare a meno di Muriel, ma ritrova Duvan Zapata. In difesa potrebbe essere escluso Demiral, lasciando spazio a Toloi, Palomino e Djimsiti davanti a Musso. A centrocampo ci sarà l’esordio stagionale di De Roon, che in campionato sta scontando 4 giornate di squalifica, accompagnato da Freuler. A destra agirà Zappacosta, a sinistra Gosens. Sulla trequarti scelti Malinovskyi e Pessina in supporto della punta Duvan Zapata.

QUI VILLAREAL Unai Emery si affiderà al suo classico 4-4-2, nel quale mancheranno Chukwueze e Dani Raba per infortunio. Davanti a Rulli ci saranno Pau Torres e Albiol centrali, con Foyth e Estupinan sulle corsie. Pino, Parejo, Capoue e Alberto Moreno saranno i quattro centrocampisti del Villareal, mentre in attacco agiranno Gerard Moreno e Dia.

Le probabili formazioni

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Pau Torres, Albiol, Estupinan; Pino, Parejo, Capoue, A. Moreno; Dia, G. Moreno.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zapata.