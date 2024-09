Vincite del SuperEnalotto nell’Estate 2024

di Redazione ZON

L’estate è la stagione più attesa dell’anno, con le sue giornate lunghe con il sole che sembra non tramontare mai, è il periodo dell’anno in cui ci sentiamo più rilassati. Tra chi sceglie le vacanze al mare o in montagna è per tutti il momento in cui staccare dalla solita routine lavorativa.

L’estate 2024, però, sembra aver portato molto più che momenti spensierati; sarà ricordata infatti da molti come un’estate di sogni realizzati.

Il mese di Giugno sono stati registrate diverse vincite, con l’estrazione del SuperEnalotto del 14 giugno 2024 cinque fortunati giocatori hanno vinto la somma di 24.691 euro ciascuno.

Il 25 giugno 2024 altri tre giocatori hanno centrato il “5” vincendo 58.382 euro, e per concludere il 27 giugno 2024 altre tre hanno intascato 57.260 euro ciascuno e un fortunato ha vinto 66.343 euro con il “4 Stella”.

Il jackpot Record di Luglio 2024

Uno degli eventi più degni di nota dell’estate 2024 è stata sicuramente la maxi-vincita avvenuta il 13 di luglio. Dopo diverse settimane senza un vincitore, il montepremi aveva raggiunto la cifra impressionante di 260 milioni di euro, uno dei più alti della storia del SuperEnalotto.

Finalmente, nella tabaccheria Lessona del quartiere Parella di Torino dove inizia la periferia ovest della città, un fortunato è entrato per giocare una schedina del SuperEnalotto da due euro ed è tornato a casa con 186mila euro. Il 13 luglio 2024 resterà una data storica per la città di Torino e per tutta l’Italia.

Con una combinazione vincente, con i numeri 6, 9, 54, 63, 64, 68, jolly 43, superstar 84; il giocatore ha centrato un “5”, ed essendo l’unico realizzato in Italia la cifra vinta è risultata altissima. Nonostante come sempre si sia cercato di capire chi fosse il vincitore, non è stato possibile trovarlo, solo si conosce il suo nome di battesimo: Mario.

Altri vincitori estivi

Oltre alla clamorosa vincita di luglio, l’estate 2024 ha visto altre vincite importanti, il SuperEnalotto infatti ha continuato a regalare sorprese specialmente a fine agosto. Sono state distribuite numerose vincite, nonostante jackpot non sia stato assegnato, lasciando crescere la suspense per i prossimi concorsi.

Il 29 agosto 2024 e il 31 agosto 2024 nonostante non ci sia stato nessun vincitore del “6”, nella prima estrazione sette giocatori hanno portato a casa circa 23.751 euro ciascuno con un “5” e nella seconda sei vincitori del “5” che hanno vinto oltre 30.000 euro ciascuno.

L’estate 2024 del SuperEnalotto sarà ricordata come una stagione di grandi vincite nonostante nessuno abbia centrato il “6”.