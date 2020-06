I consiglieri regionali della Calabria fanno marcia indietro sulla legge di ripristino dei vitalizi. Ieri un consiglio straordinario ha abrogato la legge

Era stato una sorta di “mini-scandalo“. Aveva destato più che qualche polemica l’annuncio, da parte della presidente di Regione Jole Santelli, di una legge che ripristinava i vitalizi in Calabria. Il caso sollevato ha infatti costretto i politici di centrodestra a convocare un consiglio regionale straordinario durante la giornata di ieri. Il risultato è stato quello di una “marcia indietro” repentina. Il privilegio è stato infatti abrogato. Ma guai a chiedere scusa ai consiglieri. Il presidente del Consiglio della Regione, Domenico Tallini, ha detto la sua.

“Solo ai calabresi dobbiamo delle scuse per l’errore commesso. Questa Assemblea non ha reintrodotto, né reintrodurrà mai, alcun privilegio già abolito. Chi ha criticato lo sbaglio è un cartello di sciacalli. Si tratta di ex candidati a presidente della Regione, paladini dell’antipolitica, nostalgici della prima Repubblica, antimeridionalisti a pagamento. Ma tra di essi vi sono anche leader politici nazionali del centrodestra e giornalisti che si cimentano in fantasiosi racconti e gialli su manine che fanno proposte e poi scompaiono.” ha dichiarato Tallini, nel tentativo di giustificare i gesti della giunta e di porre un freno alle polemiche.

“È stato un errore che il Consiglio riconosce e ripara. Non vedo dov’è lo scandalo. A fronte di 38mila € di contributi versati in una legislatura, si maturerebbe un’indennità di fine mandato, a 65 anni, da 600 € netti al mese.” ha poi concluso.

Insomma, la colpa non è di chi abbia pensato questa legge e l’abbia introdotta in Calabria, ma di chi l’ha criticata. Roba allucinante.

