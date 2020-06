Un video, girato da un bagnante nel sud dell’Albania, mostra Vittorio Sgarbi travolto dalle onde. Quando riemerge, gli va in soccorso la figlia

“Sto benissimo, non mi sono spaventato“, racconta Vittorio Sgarbi telefonicamente a Repubblica.

Il video, diventato già virale e girato da un bagnante presente in spiaggia, sul litorale di Palase (sud dell’Albania), mostra il critico d’arte nell’attimo in cui è travolto da onde molto violente. Per alcuni istanti, Vittorio non si vede più: è completamente sommerso dall’acqua. Quando riemerge, sua figlia Alba gli corre in contro, visibilmente spaventata, porgendogli la mano. Poi, altre persone arrivano sulla riva ed aiutano Vittorio a sollevarsi.

L’uomo, dopo l’esperienza spiacevole, aggiunge: “Non mi sono spaventato solo che sono uscito senza occhiali e anche senza mutande, ero completamente nudo, è stato abbastanza impressionante. Ho cercato di resistere“.

Scopriamone di più

Vittorio Sgarbi, all’anagrafe Vittorio Umberto Antonio Maria Sgarbi (Ferrara, 8 maggio 1952), è un critico d’arte, saggista, politico, personaggio televisivo ed opinionista italiana. Dopo aver conseguito il diploma con votazione 58/60 presso il Liceo Classico “Ludovico Ariosto” di Ferrara, si è laureato, nel 1974, con il massimo dei voti in Filosofia all’Università degli Studi di Bologna per poi ottenere il perfezionamento in Storia dell’arte.

Ha svolto, poi, il ruolo di ispettore della Soprintendenza ai beni storici e artistici in Veneto e parallelamente è stato docente per tre anni all’Università degli Studi di Udine. Dopo una carriera all’insegna dell’arte e della politica, nel 2019 è candidato capolista di Forza Italia alle regionali in Emilia Romagna del 26 gennaio 2020 per le province di Bologna, Parma e Ferrara. Nonostante le preferenze ricevute, non siede però nel Consiglio Regionale per via dell’incompatibilità intercorrente tra la carica di deputato e quella di consigliere regionale.

Leggi anche