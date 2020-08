Le riprese della seconda stagione della fiction “Volevo fare la rockstar” partiranno ad Ottobre, per andare in onda auspicabilmente nell’autunno 2021

La Friuli Venezia Giulia Film Commission ha confermato la messa in produzione (per Pepito Produzioni) della seconda stagione di “Volevo fare la rockstar”, il sorprendente family-drama andato in onda lo scorso Ottobre su Raidue con protagonisti Valentina Bellè e Giuseppe Battiston.

Il primo ciak delle nuove puntate, sempre sullo sfondo dei comuni di Gorizia e Cormons (che formano la città immaginaria di Caselonghe), dovrebbe essere battuto ad Ottobre, così da consentire la messa in onda già per l’autunno dell’anno prossimo sempre su Raidue, salvo clamorosi cambi di palinsesto.

Dovrebbe essere confermato in blocco il cast della prima stagione: Valentina Bellè (Olivia), Giuseppe Battiston (Francesco), le giovanissime Caterina Baccichetto e Viola Mestriner.

E ancora: Riccardo Maria Manera, Emanuela Grimalda e Angela Finocchiaro.

Per saperne di più

Tratto dall’omonimo blog della scrittrice Valentina Santandrea, “Volevo fare la rockstar” (alla regia c’è Matteo Oleotto, ndr.), racconta la vita tragicomica di una donna, madre single di due gemelle. Molti sono gli spunti creativi che potrebbero essere sviluppati nella seconda stagione; per esempio, Olivia e Francesco riusciranno finalmente a trovare un equilibrio? E come sarà la nuova vita di Eros ora che ha confessato alla famiglia di essere omosessuale?

