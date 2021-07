Alle ore 12:00 scatta la quarta giornata di Wimbledon, con le altre partite del 2° turno. In campo gli azzurri Berrettini, Mager e Sonego

Alle ore 12:00 scatta il via alla quarta giornata di Wimbledon, con le altre partite del 2° turno. Hanno già raggiunto il 3° turno invece Djokovic, Fognini e Rublev, che torneranno in campo domani. Oggi tornano in campo gli italiani Berrettini e Sonego. Il romano, dopo l’ottimo esordio con Pella, affronterà poco dopo le 13:30 l’olandese Van De Zandschulp, mentre il piemontese nel pomeriggio affronterà il colombiano Galan Riveros.

Oltre ai due azzurri principali, in serata giocherà anche Mager, che se la vedrà con Kyrgios, che ieri ha sconfitto Humbert in una partita spettacolare terminata al 5° set. In questa quarta giornata di Wimbledon scenderà di nuovo in campo Roger Federer, chiamato a dare risposte convincenti dopo l’esordio così così contro Mannarino. Lo svizzero affronterà Gasquet, con cui partirà favorito.

Oggi giocheranno anche Zverev e Medvedev, i due più accreditati a raggiungere la finale di Wimbledon. Il tedesco affronterà Sandgreen, mentre il russo se la vedrà con Alcaraz. In campo anche Auger-Aliassime e Nishikori, che hanno disputato un buon primo turno.

Il programma della quarta giornata

Berrettini-Van De Zandschulp

Sonego-Galan Riveros

Mager-Kyrgios

Federer-Gasquet

Zverev-Sandgreen

Medvedev-Alcaraz

Auger Aliassime-Ymer

Nishikori-Thompson