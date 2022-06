Wimbledon 2022, 2° giorno: esordio per Berrettini e Nadal

Secondo giorno di tennis a Wimbledon: sarà il giorno dell’esordio di Matteo Berrettini e degli altri 5 italiani presenti tra maschile e femminile, oltre che Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas ed i presenti nella parte bassa del tabellone.

Ma dopo la pioggia del primo giorno, è da completare il quadro della parte alta con circa una dozzina di partite ancora da completare ed altre da incominciare. Anche oggi è previsto qualche rovescio (non inteso come colpo tennistico) sull’All England Club quindi potrebbe esserci qualche ulteriore variazione di programma.

Attesa per Matteo, sfida Italia-USA

Chi non rischia di veder slittare il proprio programma è sicuramente Matteo Berrettini che giocherà in un campo con copertura del tetto nel match d’esordio con Christian Garin. Per l’azzurro c’è grande attesa e speranza dopo la finale nella scorsa edizione: sarà il primo incontro sul campo 1 dalle 14.

Occhi sulla sfida incrociata tra Italia e Stati Uniti con Sonego opposto a Kudla e Musetti che se la vedrà con Taylor Fritz in due match molto delicati sulla carta. Nel femminile invece ci sarà l’esordio per Camila Giorgi contro la polacca French mentre Jasmine Paolini affronterà Petra Kvitova, reduce dalla vittoria ad Eastbourne qualche giorno fa.

Nadal e Serena Williams, leggende in campo

Sul centenario Campo Centrale di Wimbledon saranno le leggende del tennis a rubare la scena nella giornata di martedì. Dopo la numero 1 del Ranking WTA Iga Swiatek, sarà la volta di Rafa Nadal contro Francisco Cerundolo e poi toccherà a Serena Williams chiudere nel suo match contro Harmony Tan.

Per il maiorchino c’è grande attesa per capire le sue condizioni fisiche e la prosecuzione del suo cammino verso il Grande Slam dopo le vittorie di Australian Open e Roland Garros. Invece per l’americana potrebbe essere l’ultima apparizione sull’erba inglese e sarà il ritorno in campo dopo il ritiro nella passa edizione. A 40 anni, Serena vorrà provare comunque a stupire tutti.

Per il resto, nel campo maschile scenderanno in campo Stefanos Tsitsipas (possibile avversario nei quarti di Berrettini) così come per Auger Aliassime, Schwartzman e Shapovalov ma soprattutto Nick Kyrgios, impegnato contro il britannico Jubb.

Il programma odierno

Di seguito ecco il quadro completo e l’ordine di gioco della seconda giornata di Wimbledon: