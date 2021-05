E’ stato da poco annunciato che l’attore Ludovico Tersigni, volto noto al pubblico grazie a serie come SKAM e Summertime, sarà il nuovo conduttore di X Factor. Un passaggio di testimone necessario dopo l’abbandono del programma di Alessandro Cattelan

Solo da pochi minuti, è stata lanciata l’indiscrezione secondo cui l’attore Ludovico Tersigni sarà il nuovo presentatore di X Factor. Un re-casting necessario dopo l’abbandono al programma di Alessandro Cattelan, l’uomo che era diventato il volto simbolo di X Factor, dopo aver trascorso un intero decennio a capo della conduzione del programma.

Potrebbe interessarti:

Verso la fine dello scorso Dicembre, fu lo stesso Cattelan ad annunciare che la sua esperienza presso il celebre talent show musicale era giunta al termine.“[…] ho fatto un viaggio molto bello negli ultimi 10 anni, è il momento di voltare pagina. Non è la fine di questo programma, è soltanto la fine di un periodo della mia vita. È la fine di un libro che mi è piaciuto tanto sfogliare in questi dieci anni“- ha dichiarato il conduttore. Adesso quindi, il passaggio di testimone è quanto mai necessario e dopo un’accurata e attenta selezione la scelta del nuovo conduttore è ricaduta proprio su Ludovico Tersigni. L’attore nasce a Roma nel 1995, e dopo aver scoperto la sua passione per la recitazione, inizia a frequentare corsi di teatro locali. L’esordio al cinema avviene con il filmi Arance & martello diretto dallo zio Diego Bianchi, fino a raggiungere la popolarità grazie alle serie SKAM Italia e Summertime.

All fine dei giochi, Ludovico è riuscito ad avere la meglio su altri due giovani candidati che fino a qualche giorno fa sembravano i favoriti: l’inviato de Le Iene, Nicolò De Devitiis, e l’attrice e cantante che è stata alla guida di Italia’s Got Talent, Ludovica Comello. “Con lui Sky prova ancora una volta a scommettere su un talento giovane da far crescere, proprio come aveva fatto con Cattelan” ha dichiarato la produzione.