X Factor: Mika, Emma, Manuel Agnelli e Hell Raton potrebbero ritornare come giudici per il secondo anno consecutivo

E dopo il nome di Ludovico Tersigni come conduttore, X Factor è pronta a rivelare anche i nomi dei quattro giurati. Nulla è ancora certo ma, nelle ultime ore, si è parlato di una riconferma dei giurati dello scorso anno: Mika, Emma, Manuel Agnelli e Hell Raton. Secondo quanto riportato da Adnkronos, la conferma della giuria sarebbe anche un bilanciamento del cambio alla conduzione del programma.

Potrebbe interessarti:

Quel che è certo, è che la produzione dovrà, per il secondo anno di fila, fare i conti con i limiti imposti dalla pandemia: le prima puntate, quelle delle selezioni, verranno registrate a Cinecittà. Ancora ignota invece la sede che ospiterà i live in autunno.

Il nome di Tersigni è stato per tutti una grande sorpresa: il giovane attore romano divenuto popolare grazie alla serie di Skam Italia e Summertime, prenderà il posto di Alessandro Cattelan alla guida del talent. Nipote di Diego Bianchi aka Zoro di Propaganda Live, per Ludovico si tratta della sua prima esperienza da conduttore. Intervistato in occasione della presentazione della seconda stagione di Summertime, Ludovico ha dichiarato: “Ho avuto la fortuna di assistere ai primi casting di X Factor. Ho incontrato musicisti eccezionali. E’ una nuova vita, la musica fa rinascere chi la fa e chi la ascolta. Non vedo l’ora di iniziare“.