“Certi amori non finiscono mai”. Foggia è pronta a riabbracciare uno degli allenatori più iconici della storia del club: Zdeněk Zeman

Come in una delle più belle storie d’amore, il rapporto tra Zdeněk Zeman e il Foggia sembra sul punto di ricominciare nel migliore dei modi. Dopo l’esperienza a cavallo tra gli anni 89-94 e 2010-11 l’allenatore Ceco potrebbe sul serio riaprire un nuovo capitolo di questa meravigliosa storia.

A far sognare i fan è proprio un tweet societario che mostra Zeman con la presidentessa della squadra. L’hashtag usato è #CertiAmoriNonFinisconoMai, proprio ad indicare la mai così probabile prosecuzione dell’idilliaco rapporto tra la squadra e l’allenatore. Secondo le fonti l’obiettivo della società sarebbe quello di ripristinare l’originale Zemanlandia richiamando a bordo diversi senatori artefici delle storiche annate della squadra tra cui Giuseppe Pavone nelle vesti di direttore sportivo.

Per Zeman sarebbe una vera e propria seconda giovinezza dato che l’allenatore non calca i campi da gioco ormai dal 2018 quando, alla guida del Pescara, ottenne una magra sedicesima posizione in Serie B. Proprio con il Foggia Zeman riuscì ad ottenere una storica promozione in Serie A nella meravigliosa annata 1990-91.

Ormai il colpo sembra ufficiale a tutti gli effetti. Non ci resta che aspettare le prossime mosse societarie in attesa di ammirare la nuova Zemanlandia.