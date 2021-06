12 Regioni e la Provincia di Trento passeranno presto in zona bianca: vale a dire quasi 41 milioni di italiani. In calo incidenza e indice Rt

In giornata arriverà la firma del Ministro Speranza per portare due terzi dell’Italia in zona bianca. Al momento, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Molise, Liguria, Veneto, Umbria e Abruzzo sono già in bianca. E da lunedì toccherà ad altre Regioni più la provincia di Trento, per un totale di circa 41 milioni di italiani. In continuo calo l’incidenza, che passa da 32 a 26 casi ogni centomila abitanti. Stabile l’indice Rt nazionale, fermo al valore di 0,68.

Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Molise, Liguria, Veneto, Umbria e Abruzzo si uniranno lunedì alle attuali Regioni in zona bianca, portando il totale a 12.

Il caso Astrazeneca

“Ad aprile abbiamo visto la circolare di Aifa che raccomandava di utilizzare i vaccini a vettore virale sopra i 60 anni” ha detto il Governatore del Veneto Zaia. “Prima erano stati raccomandati sotto i 55, poi sotto i 60 e infine sopra i 60. Si parlava di trombosi profonde soprattutto nelle donne giovani“. Che poi aggiunge, “se resta questa l’indicazione, finiti gli over 60, i vaccini a vettore virale rischiano di finire su un binario morto“. Anche il Veneto lunedì passerà in zona bianca

Intanto, secondo la bozza del monitoraggio ISS, questa settimana nessuna Regione supera la soglia critica dei posti letto in terapia intensiva e posti ordinari. In entrambi i casi, l’attuale tasso medio nazionale è dell’8%. Tutte le Regioni vengono classificate a rischio basso, tranne la Sardegna che è a rischio moderato.

Superata la soglia dei 40 milioni di vaccinati

I dati ufficiali mostrano che in Italia è stata sfondata la quota dei 40 milioni di vaccinati. Alle 6 di questa mattina, le somministrazioni totali erano 40.504.155, di cui 13.654.623 hanno completato il ciclo vaccinale. Si tratta del 25,17% della popolazione over 12. La campagna vaccinale prosegue rapidamente, e ciò sta influendo molto positivamente sulla regressione della pandemia in Italia, con conseguente possibilità di tornare in zona bianca e allentare le restrizioni.