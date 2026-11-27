di Redazione ZON

In sintesi. I numeri del 10eLotto serale di venerdì 27 novembre 2026 sono 04, 06, 09, 16, 18, 20, 22, 27, 29, 34, 39, 43, 44, 45, 54, 82, 83, 84, 86, 87. Numero Oro 83.

I punti chiave Numero Oro: 83

Doppio Oro: 83, 04

Tutti i numeri dell’estrazione del 10eLotto serale di venerdì 27 novembre 2026, come pubblicati dal sito ufficiale del gioco.

Estrazione 10eLotto di 27/11/2026: i venti numeri

Numeri vincenti 04 06 09 16 18 20 22 27 29 34 39 43 44 45 54 82 83 84 86 87 Numero Oro 83 Doppio Oro 83 04

Quando è la prossima estrazione

La prossima estrazione è in programma sabato 28 novembre 2026.

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Le probabilità di vincita sono riportate sul regolamento di ciascun gioco. Le estrazioni passate non influenzano in alcun modo quelle future. Numero verde per il gioco d’azzardo patologico: 800 558 822.

Fonte: Lotto-Italia.it