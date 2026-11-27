L’episodio 9 di Ranma 1/2 stagione 3 è atteso su Netflix sabato 28 novembre 2026, nel pomeriggio italiano. Lo indica il calendario simulcast di AniList. Netflix non ha ancora confermato l’ora esatta.

L’ora esatta di uscita in Italia non è confermata. Il calendario simulcast di AniList indica una finestra nel pomeriggio di sabato 28 novembre 2026 per l’episodio 9. Le 00:55 sono l’orario di messa in onda in Giappone e non valgono per l’Italia.

Secondo il calendario italiano, l’episodio 10 esce sabato 5 dicembre 2026, l’episodio 11 sabato 12 dicembre 2026 e l’episodio 12 sabato 19 dicembre 2026. Gli episodi escono su Netflix. Date e orari possono cambiare per decisione della piattaforma.

Quanti episodi ha Ranma 1/2 stagione 3?

Il numero totale di episodi di Ranma 1/2 stagione 3 non è ancora stato annunciato. Non è stata annunciata nemmeno la data del finale. La stagione è in corso e gli episodi dall’1 all’8 sono già su Netflix.