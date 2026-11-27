Ranma 1/2 stagione 3, episodio 9 su Netflix sabato 28 novembre 2026: il calendario fino al 19 dicembre
In sintesi. L’episodio 9 della terza stagione di Ranma 1/2 esce su Netflix sabato 28 novembre 2026, nel pomeriggio italiano, secondo il calendario simulcast di AniList. Netflix non ha confermato l’ora esatta. L’episodio dura circa 24 minuti. Gli episodi 10, 11 e 12 arrivano sabato 5, 12 e 19 dicembre 2026.
I punti chiave
- L’episodio 9 di Ranma 1/2 stagione 3 esce su Netflix sabato 28 novembre 2026, nel pomeriggio italiano.
- Netflix non ha ancora confermato l’ora esatta di uscita dell’episodio 9 di Ranma 1/2 stagione 3.
- L’episodio 9 di Ranma 1/2 stagione 3 dura circa 24 minuti.
- Gli episodi 10, 11 e 12 di Ranma 1/2 stagione 3 escono su Netflix sabato 5, 12 e 19 dicembre 2026.
- Gli episodi dall’1 all’8 di Ranma 1/2 stagione 3 sono già disponibili su Netflix.
L’episodio 9 di Ranma 1/2 stagione 3 è atteso su Netflix sabato 28 novembre 2026, nel pomeriggio italiano, secondo il calendario simulcast di AniList. Dura circa 24 minuti.
L’episodio 9 di Ranma 1/2 esce nel pomeriggio di sabato 28 novembre 2026
Il calendario simulcast di AniList indica per l’episodio 9 di Ranma 1/2 stagione 3 una finestra di uscita nel pomeriggio italiano. Netflix non ha ancora confermato l’ora esatta in cui l’episodio sarà disponibile.
In Giappone l’episodio va in onda alle 00:55. Questo orario riguarda solo la programmazione giapponese e non corrisponde a quello italiano.
Secondo i dati di programmazione di TMDB e AniList, date e orari possono cambiare per decisione della piattaforma.
Gli episodi da 1 a 8 di Ranma 1/2 stagione 3 sono già su Netflix
Chi segue Ranma 1/2 stagione 3 in streaming può già vedere su Netflix gli episodi dall’1 all’8. L’episodio 9 è la prossima uscita prevista dal calendario italiano della serie.
La numerazione del calendario è assoluta: l’uscita del 28 novembre 2026 è indicata come episodio 9.
Le date degli episodi 10, 11 e 12 di Ranma 1/2 stagione 3 su Netflix
Il calendario italiano di Ranma 1/2 stagione 3 riporta quattro appuntamenti, tutti di sabato, dal 28 novembre al 19 dicembre 2026.
|Episodio
|Data di uscita su Netflix
|Episodio 9
|sabato 28 novembre 2026
|Episodio 10
|sabato 5 dicembre 2026
|Episodio 11
|sabato 12 dicembre 2026
|Episodio 12
|sabato 19 dicembre 2026
La stagione 3 di Ranma 1/2 è in corso. Il numero totale di episodi e la data del finale non sono ancora stati annunciati.
Domande frequenti
Quando esce l’episodio 9 di Ranma 1/2 stagione 3 su Netflix?
L’episodio 9 di Ranma 1/2 stagione 3 è atteso su Netflix sabato 28 novembre 2026, nel pomeriggio italiano. Lo indica il calendario simulcast di AniList. Netflix non ha ancora confermato l’ora esatta.
A che ora esce Ranma 1/2 su Netflix in Italia?
L’ora esatta di uscita in Italia non è confermata. Il calendario simulcast di AniList indica una finestra nel pomeriggio di sabato 28 novembre 2026 per l’episodio 9. Le 00:55 sono l’orario di messa in onda in Giappone e non valgono per l’Italia.
Quando escono gli episodi 10, 11 e 12 di Ranma 1/2 stagione 3?
Secondo il calendario italiano, l’episodio 10 esce sabato 5 dicembre 2026, l’episodio 11 sabato 12 dicembre 2026 e l’episodio 12 sabato 19 dicembre 2026. Gli episodi escono su Netflix. Date e orari possono cambiare per decisione della piattaforma.
Quanto dura un episodio di Ranma 1/2 stagione 3?
L’episodio 9 di Ranma 1/2 stagione 3 dura circa 24 minuti.
Quanti episodi ha Ranma 1/2 stagione 3?
Il numero totale di episodi di Ranma 1/2 stagione 3 non è ancora stato annunciato. Non è stata annunciata nemmeno la data del finale. La stagione è in corso e gli episodi dall’1 all’8 sono già su Netflix.
Immagine di repertorio
Fonte: CronacaPop
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