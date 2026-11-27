di Redazione ZON

In sintesi. Un filmato inedito dei funerali di Giacomo Puccini, celebrati a Torre del Lago (Lucca) il 29 novembre 1926, è stato ritrovato nell’archivio della Villa Museo del compositore. La prima visione è fissata per il 28 novembre 2026 a Torre del Lago; il 3 dicembre 2026 il filmato sarà visibile alla Galleria Modernissimo di Bologna.

I punti chiave Il filmato ritrovato è una pellicola invertibile in formato 16 millimetri che documenta i funerali di Giacomo Puccini del 29 novembre 1926 a Torre del Lago.

La prima visione del filmato è fissata per il 28 novembre 2026 a Torre del Lago, al termine del convegno «Case d’artista».

Immagine Ritrovata di Bologna ha restaurato la pellicola, che è depositata temporaneamente presso la Fondazione Cineteca di Bologna.

Il 3 dicembre 2026 la Galleria Modernissimo di Bologna inaugura la mostra «Uno sguardo inedito», in cui il filmato sarà visibile.

Giacomo Puccini ebbe tre cerimonie funebri: due nel 1924, a Bruxelles e a Milano, e una nel 1926 a Torre del Lago.

Un filmato inedito dei funerali di Giacomo Puccini, svolti a Torre del Lago (Lucca) il 29 novembre 1926, è stato ritrovato nell’archivio della Villa Museo del compositore.

La prima visione è fissata per il 28 novembre 2026 a Torre del Lago, al termine del convegno «Case d’artista».

Cosa mostra la pellicola dei funerali di Puccini

Il filmato è una pellicola invertibile in formato 16 millimetri. Le immagini mostrano l’arrivo del treno che trasportava il feretro di Giacomo Puccini a Torre del Lago.

Davanti alla chiesa del paese si vede un fiume di persone, una folla sproporzionata rispetto alle dimensioni di un piccolo centro di campagna. Un’altra parte della pellicola riprende il corteo che accompagna Puccini fino alla sua casa.

Prima del ritrovamento, il racconto dei funerali di Torre del Lago era affidato ad articoli di giornale, testimonianze, lettere e fotografie dell’epoca.

Dove e quando si potrà vedere il filmato

Data Luogo Cosa succede 27 e 28 novembre 2026 Torre del Lago Convegno «Case d’artista» 28 novembre 2026 Torre del Lago Prima visione del filmato, al termine del convegno 3 dicembre 2026 Galleria Modernissimo, Bologna Inaugurazione della mostra «Uno sguardo inedito», con il filmato visibile

Il restauro è stato eseguito da Immagine Ritrovata di Bologna. La pellicola è depositata temporaneamente presso la Fondazione Cineteca di Bologna.

La mostra «Uno sguardo inedito» espone centinaia di scatti realizzati dal maestro. Le fotografie sono state ritrovate di recente nel suo archivio e sono visibili per la prima volta.

Perché il funerale di Torre del Lago fu diverso dagli altri due

Giacomo Puccini ebbe tre cerimonie funebri. Le prime due si tennero nel 1924 a Bruxelles e a Milano. La terza si svolse a Torre del Lago nel 1926, due anni dopo la morte del compositore.

A Torre del Lago il feretro arrivò in treno e fu portato in chiesa. Venne poi deposto nel mausoleo allestito nella villa del maestro.

Nessun annuncio ufficiale aveva comunicato l’orario di arrivo della salma. Già nella mattinata del 28 novembre 1926 gli abitanti di Torre del Lago si riunirono spontaneamente alla stazione. La strada percorsa dal feretro era addobbata con fiori e panni dai colori vivaci.

«I funerali di Puccini a Torre del Lago segnano un momento unico nella storia del nostro territorio: la villa che lo aveva accolto in vita diventa il luogo del suo ultimo riposo, trasformandosi in un mausoleo e in uno spazio di memoria.»

Lo ha dichiarato Giovanni Godi, presidente della Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini.

Il 29 novembre 1926 nasce anche il museo della villa

La data dei funerali segna anche la nascita del museo nella villa di Torre del Lago. Il museo fu fortemente voluto da Antonio Puccini, figlio del compositore.

L’archivio della Villa Museo conserva anche materiali legati alla vita di Antonio Puccini e della nipote Simonetta Puccini.

Il centenario si celebra il 27 e il 28 novembre 2026 con il convegno nazionale «Case d’artista», promosso dalla Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini. L’incontro è dedicato alla gestione e alla valorizzazione delle dimore dei grandi autori e maestri della cultura.

Il convegno ha il patrocinio di Regione Toscana, Comune di Viareggio, Icom Italia e Centro studi Giacomo Puccini. Collabora la Fondazione Cineteca di Bologna.

Domande frequenti Dove è stato ritrovato il filmato dei funerali di Puccini? Il filmato è stato ritrovato nell’archivio della Villa Museo di Giacomo Puccini a Torre del Lago. È una pellicola invertibile in formato 16 millimetri. Quando si potrà vedere il filmato inedito dei funerali di Puccini? La prima visione è il 28 novembre 2026 a Torre del Lago, al termine del convegno «Case d’artista». Il filmato sarà poi visibile il 3 dicembre 2026 alla Galleria Modernissimo di Bologna, in occasione dell’inaugurazione della mostra «Uno sguardo inedito». Cosa mostra il filmato dei funerali di Giacomo Puccini? Il filmato mostra l’arrivo a Torre del Lago del treno che trasportava il feretro di Giacomo Puccini. Si vedono poi una grande folla davanti alla chiesa del paese e il corteo che accompagna il compositore fino alla sua casa. Quante cerimonie funebri ebbe Giacomo Puccini? Giacomo Puccini ebbe tre cerimonie funebri. Le prime due si tennero nel 1924 a Bruxelles e a Milano, la terza a Torre del Lago nel 1926. Chi ha restaurato il filmato dei funerali di Puccini? Il restauro è stato eseguito da Immagine Ritrovata di Bologna. La pellicola è depositata temporaneamente presso la Fondazione Cineteca di Bologna.

Fonte: ANSA · Blasting News · VersiliaPost