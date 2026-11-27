di Redazione ZON

In sintesi. Nel weekend del 27-29 novembre 2026 su Prime Video sono da vedere tre titoli: gli episodi 7 e 8 della serie fantasy Gli Anelli del Potere 3, la serie di fantascienza Blade Runner 2099, entrambi disponibili dal 25 novembre 2026, e il film Harry ti presento Sally, che lascia il catalogo di Prime Video il 1° dicembre 2026.

I punti chiave Gli episodi 7 e 8 della terza stagione di Gli Anelli del Potere sono disponibili su Prime Video dal 25 novembre 2026.

La serie Blade Runner 2099 è su Prime Video dal 25 novembre 2026 e si svolge cinquant’anni dopo gli eventi di Blade Runner 2049.

Il film Harry ti presento Sally (1989), diretto da Rob Reiner, lascia Prime Video il 1° dicembre 2026.

Il 1° dicembre 2026 lasciano Prime Video anche sei film: The Terminator, La bambola assassina, Balle spaziali, Codice d’onore, Erin Brockovich – Forte come la verità e Sette anime.

Tra le novità recenti di Prime Video ci sono Madden (18 novembre 2026), Perfetti bugiardi (20 novembre 2026) e Scontrarsi a Natale (23 novembre 2026).

Su Prime Video, nel weekend del 27-29 novembre 2026, tre titoli valgono la scelta: il finale di Gli Anelli del Potere 3, Blade Runner 2099 e Harry ti presento Sally.

Titolo Genere Data Gli Anelli del Potere 3 (episodi 7-8) Serie tv fantasy Disponibile dal 25 novembre 2026 Blade Runner 2099 Serie tv di fantascienza Dal 25 novembre 2026 Harry ti presento Sally (1989) Film commedia romantica Lascia il catalogo il 1° dicembre 2026

Chi ama il fantasy trova il finale di Gli Anelli del Potere 3

Gli episodi 7 e 8 della terza stagione di Gli Anelli del Potere sono disponibili su Prime Video dal 25 novembre 2026. La serie è tra i titoli più guardati della piattaforma.

Nel finale gli elfi e i numenoreani affrontano le forze del male guidate da Sauron. Dopo la creazione dell’Unico Anello, Sauron non dovrebbe più avere ostacoli nel dominio sulla Terra di Mezzo, ma il finale lascia aperta la questione.

Chi preferisce la fantascienza può partire da Blade Runner 2099

La serie Blade Runner 2099 è su Prime Video dal 25 novembre 2026 e si svolge cinquant’anni dopo gli eventi di Blade Runner 2049. Nella Los Angeles di questo futuro la città è rinata, ma non grazie all’umanità.

Cora, interpretata da Hunter Schafer, è una fuggitiva che assume l’identità di una Blade Runner per smettere di scappare. Deve collaborare con Olwen, una replicante interpretata da Michelle Yeoh, a cui restano pochi giorni di vita.

Insieme danno la caccia a un ricercato che custodisce un segreto capace di far crollare la fragile metropoli.

Chi vuole un classico romantico deve sbrigarsi: Harry ti presento Sally lascia Prime Video il 1° dicembre

Harry ti presento Sally, commedia romantica del 1989, esce dal catalogo di Prime Video il 1° dicembre 2026. Il film è diretto da Rob Reiner e scritto da Nora Ephron, con Billy Crystal e Meg Ryan.

La storia d’amore e amicizia è considerata una delle più grandi commedie romantiche di tutti i tempi.

Gli altri film in scadenza e le novità recenti

Il 1° dicembre 2026 lasciano Prime Video anche The Terminator (1984), La bambola assassina (1988), Balle spaziali (1987), Codice d’onore (1992), Erin Brockovich – Forte come la verità (2000) e Sette anime (2009).

Tra i film arrivati da poco ci sono il biopic Madden, uscito il 18 novembre 2026, il thriller spagnolo Perfetti bugiardi, uscito il 20 novembre 2026, e la commedia romantica Scontrarsi a Natale, in streaming dal 23 novembre 2026.

Domande frequenti Cosa vedere su Prime Video nel weekend del 27-29 novembre 2026? Tre titoli valgono la scelta: gli episodi 7 e 8 della serie fantasy Gli Anelli del Potere 3, la serie di fantascienza Blade Runner 2099 e il film Harry ti presento Sally. Le due serie sono disponibili dal 25 novembre 2026, il film lascia il catalogo il 1° dicembre 2026. Quando lascia Prime Video il film Harry ti presento Sally? Harry ti presento Sally lascia il catalogo di Prime Video il 1° dicembre 2026. È una commedia romantica del 1989 diretta da Rob Reiner e scritta da Nora Ephron, con Billy Crystal e Meg Ryan. Di cosa parla la serie Blade Runner 2099? Blade Runner 2099 si svolge cinquant’anni dopo gli eventi di Blade Runner 2049. Cora, interpretata da Hunter Schafer, è una fuggitiva che assume l’identità di una Blade Runner e deve collaborare con la replicante Olwen, interpretata da Michelle Yeoh, a cui restano pochi giorni di vita. La serie è su Prime Video dal 25 novembre 2026. Quali film lasciano Prime Video il 1° dicembre 2026? Il 1° dicembre 2026 lasciano Prime Video Harry ti presento Sally, The Terminator (1984), La bambola assassina (1988), Balle spaziali (1987), Codice d’onore (1992), Erin Brockovich – Forte come la verità (2000) e Sette anime (2009). Da quando sono disponibili gli episodi 7 e 8 di Gli Anelli del Potere 3? Gli episodi 7 e 8 della terza stagione di Gli Anelli del Potere sono disponibili su Prime Video dal 25 novembre 2026. Nel finale gli elfi e i numenoreani affrontano le forze del male guidate da Sauron.

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Fonte: Today · Notizie.it · TV Sorrisi e Canzoni