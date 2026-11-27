di Redazione ZON

In sintesi. Il vocal coach Luca Jurman ha dato 7 a Teo Bok nelle pagelle della semifinale di X Factor 2026, andata in onda il 26 novembre 2026 su Sky Uno. Jurman ha votato tredici esibizioni con voti da 4 a 10, ha criticato gli arrangiamenti della band di Roy Paci e non condivide il Tilt che ha eliminato Bok.

I punti chiave Luca Jurman ha dato 7 a Teo Bok per l’esibizione su Faith di George Michael nella semifinale di X Factor 2026.

Luca Jurman ha votato le tredici esibizioni della semifinale, andata in onda il 26 novembre 2026 su Sky Uno, con voti da 4 a 10.

Luca Jurman definisce «fuori luogo» gli arrangiamenti della band della Live Room guidata da Roy Paci.

Nel ballottaggio della semifinale di X Factor 2026 c’erano Teo Bok e Giacomo Calò, e Luca Jurman non condivide il Tilt che ha eliminato Bok.

Luca Jurman ha dato 4 a Sweet Dreams, 5 a When a Man Loves a Woman, 6- a Murder on the Dancefloor e 6 a Champagne Supernova.

Luca Jurman dà 7 a Teo Bok nelle pagelle della semifinale di X Factor 2026, andata in onda il 26 novembre 2026 su Sky Uno, e attacca gli arrangiamenti della band di Roy Paci.

Jurman è vocal coach, cantante, arrangiatore e produttore. Ha votato le tredici esibizioni della serata con voti da 4 a 10 e non condivide il Tilt che ha eliminato Teo Bok. In giuria siedono Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi, alla conduzione c’è Giorgia.

Jurman contesta gli arrangiamenti della band di Roy Paci

Secondo Luca Jurman, gli arrangiamenti della band della Live Room, guidata da Roy Paci, sono stati «fuori luogo» per tutti i concorrenti. Jurman scrive di amare i fiati, ma sostiene che in molti generi non abbiano ragione di esistere.

Il vocal coach racconta anche che ogni esibizione gli sembrava un duetto di Roy Paci con i ragazzi. Jurman ritiene inoltre molto probabile che la band suonasse in playback e parla di una «brutta figuraccia». Il suo messaggio a Paci:

«Caro Roy, più direzione musicale e meno esibizione personale, non bisogna sempre suonare in ogni brano, e soprattutto… bisogna ricordarsi quello che si registra se si va in playback!»

I voti della Live Room vanno dal 4 al 6

Jurman giudica le esibizioni su criteri tecnici e interpretativi e non scende mai sotto il 4. Questi sono quattro dei voti assegnati ai brani della Live Room.

Brano Voto di Jurman Sweet Dreams (versione di Marilyn Manson) 4 When a Man Loves a Woman (versione di Michael Bolton) 5 Murder on the Dancefloor (versione dei Royel Otis) 6- Champagne Supernova (Oasis) 6

Su Sweet Dreams, Jurman scrive che i ragazzi «non sono pronti» e contesta le spiegazioni di Irama su scream e growl, tecniche che a suo avviso non sono state eseguite correttamente.

Per Champagne Supernova, Jurman riconosce ad Alex Fontana una musicalità chiara e un talento che definisce «X Factor». Gli rimprovera però dinamiche appiattite, dovute al volume spinto e a un suono di tastiera fisso.

Perché Jurman non condivide l’eliminazione di Teo Bok

Su Faith di George Michael, Jurman descrive Teo Bok come abbastanza preciso e ritmico, con un timbro in linea con il brano. Il respiro resta rumoroso in diversi punti ma è più controllato del solito, e il vibrato stretto rispecchia l’originale.

Il voto finale a Teo Bok è 7. Jurman boccia però l’arrangiamento «molle» del brano e l’assolo finale di Roy Paci, che definisce di cattivo gusto per le note fuori scala.

Nel ballottaggio della semifinale c’erano Teo Bok e Giacomo Calò. Jurman scrive di non condividere il Tilt che ha portato all’eliminazione di Bok.

Il bilancio di Jurman sui talent

La serata si è aperta con l’ospite Sayf, che ha portato sul palco Nuntereggae più di Rino Gaetano. Giorgia ha poi spiegato che due dei sei concorrenti rimasti sarebbero stati eliminati.

Jurman sostiene che i talent italiani abbiano ascolti in calo per la scarsa credibilità artistica e la preparazione spesso amatoriale dei candidati. Secondo lui, tranne un paio di casi, resta aperta la questione della progettualità discografica e concertistica dei concorrenti.

Domande frequenti Che voto ha dato Luca Jurman a Teo Bok nella semifinale di X Factor 2026? Luca Jurman ha dato 7 a Teo Bok per l’esibizione su Faith di George Michael. Jurman descrive Bok come abbastanza preciso e ritmico, con un timbro in linea con il brano, e boccia l’arrangiamento «molle» e l’assolo finale di Roy Paci. Quando è andata in onda la semifinale di X Factor 2026? La semifinale di X Factor 2026 è andata in onda il 26 novembre 2026 su Sky Uno. In giuria sedevano Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi, mentre alla conduzione c’era Giorgia. Perché Luca Jurman critica la band di Roy Paci a X Factor 2026? Luca Jurman giudica «fuori luogo» gli arrangiamenti della band della Live Room, guidata da Roy Paci, per tutti i concorrenti. Secondo Jurman ogni esibizione sembrava un duetto di Paci con i ragazzi, e ritiene molto probabile che la band suonasse in playback. Chi era al ballottaggio con Teo Bok nella semifinale di X Factor 2026? Nel ballottaggio della semifinale c’erano Teo Bok e Giacomo Calò. Il Tilt ha portato all’eliminazione di Teo Bok, e Luca Jurman scrive di non condividerlo.

Fonte: All Music Italia