di Redazione ZON

In sintesi. La quinta stagione di Doc – Nelle tue mani, serie di Rai 1 con Luca Argentero, è in scrittura, ha detto Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction. Al 26 novembre 2026 non risultano annunciati data di uscita e cast, e il ritorno di Argentero nel ruolo di Andrea Fanti non è confermato.

I punti chiave Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, ha detto che la quinta stagione di Doc – Nelle tue mani è in fase di scrittura.

Al 26 novembre 2026 la Rai non ha comunicato data di uscita, cast, numero di episodi e inizio delle riprese della quinta stagione di Doc – Nelle tue mani.

Luca Argentero, intervistato da Vanity Fair il 23 settembre 2026, ha detto di voler continuare a far parte della serie, ma il suo ritorno dipende dalla qualità delle nuove idee narrative.

Nell’agosto 2026 Maria Pia Ammirati ha spiegato che il passaggio di testimone dal protagonista storico di Doc – Nelle tue mani sarà graduale.

Un debutto di Doc – Nelle tue mani 5 tra la fine del 2027 e l’inizio del 2028 è solo un’ipotesi: né la Rai né la produzione l’hanno confermata.

Attenzione: spoiler. La quinta stagione di Doc – Nelle tue mani, con Luca Argentero su Rai 1, è in fase di scrittura: lo ha detto Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction.

Data di uscita, cast, numero di episodi e inizio delle riprese di Doc – Nelle tue mani 5 non sono stati comunicati. Non è stato annunciato nemmeno un nuovo protagonista.

Cosa hanno detto Rai Fiction e Luca Argentero sul futuro di Andrea Fanti

Nell’agosto 2026 Maria Pia Ammirati ha spiegato che i nuovi episodi di Doc – Nelle tue mani cambieranno la struttura narrativa. Il ruolo del protagonista storico non verrà cancellato di colpo: il passaggio di testimone sarà graduale e potrebbe dare più spazio ad altri medici dell’Ambrosiano.

Luca Argentero, intervistato da Vanity Fair il 23 settembre 2026, ha detto di voler continuare a far parte della serie. Il suo ritorno dipende però dalla qualità delle nuove idee narrative.

«A me l’idea di immaginare un Doc 5 senza Fanti mi rode proprio nel profondo»

Così Luca Argentero ha commentato l’ipotesi di una quinta stagione senza il suo personaggio. L’attore ha aggiunto che la scelta dipenderà anche dalla capacità degli autori di scrivere una storia all’altezza e dall’accoglienza del pubblico. Il suo ritorno non è confermato in via definitiva.

Luca Argentero ha espresso più volte il desiderio che la storia di Doc – Nelle tue mani abbia una conclusione. Interpreta Andrea Fanti dal 2020. Non esistono annunci ufficiali sul fatto che la quinta stagione sarà l’ultima.

Quando può uscire Doc 5 su Rai 1

Al 26 novembre 2026 la Rai non ha annunciato una data di uscita per la quinta stagione di Doc – Nelle tue mani. Servono prima le sceneggiature, poi le riprese e la postproduzione.

Circola l’ipotesi di un debutto tra la fine del 2027 e l’inizio del 2028. Né la Rai né la produzione l’hanno confermata.

Come il finale di Doc 4 lascia aperte le storie dell’Ambrosiano

Il 26 novembre 2026 Rai 1 aveva in programma in prima serata gli ultimi due episodi della quarta stagione, intitolati Incubi e Dalla stessa parte, disponibili anche su RaiPlay. Gli episodi dovevano svelare l’identità del killer della morfina.

Secondo le anticipazioni ufficiali, il Policlinico Ambrosiano è stato venduto. Un ricovero inaspettato potrebbe però offrire un’ultima possibilità per salvare l’ospedale e chiarire lo scandalo che lo ha travolto.

Nelle stesse puntate Matteo scopre l’identità del responsabile della morte di suo padre e comincia a meditare vendetta. Andrea Fanti deve prendere una decisione destinata a incidere sul futuro dell’ospedale.

Rai Fiction e Lux Vide non hanno comunicato la trama della quinta stagione. Le fonti consultate divergono sulla messa in onda della quarta: una indica l’autunno 2024, con sedici episodi in otto prime serate, un’altra il finale il 26 novembre 2026.

Chi può raccogliere l’eredità di Fanti e quali attori restano

Giulia Giordano, interpretata da Matilde Gioli, nella quarta stagione di Doc – Nelle tue mani è diventata primaria. Una sua maggiore centralità è una possibilità, ma non ci sono conferme che sarà lei a raccogliere l’eredità di Andrea Fanti.

Il cast della quinta stagione non è stato annunciato. Il destino dei personaggi di Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon, Marco Rossetti, Elisa Di Eusanio, Laura Cravedi, Elisa Wong e Alessandro Piavani potrebbe dipendere dal finale della quarta stagione.

Domande frequenti Doc 5 si farà? La quinta stagione di Doc – Nelle tue mani è in fase di scrittura, come ha detto Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction. Al 26 novembre 2026 la Rai non ha però comunicato data di uscita, cast, numero di episodi e inizio delle riprese. Quando esce Doc 5 su Rai 1? Al 26 novembre 2026 la Rai non ha annunciato una data di uscita per la quinta stagione di Doc – Nelle tue mani. Servono prima le sceneggiature, poi le riprese e la postproduzione. Circola l’ipotesi di un debutto tra la fine del 2027 e l’inizio del 2028, ma né la Rai né la produzione l’hanno confermata. Luca Argentero tornerà in Doc 5? Il ritorno di Luca Argentero nel ruolo di Andrea Fanti non è confermato. Intervistato da Vanity Fair il 23 settembre 2026, l’attore ha detto di voler continuare a far parte della serie, ma la scelta dipende dalla qualità delle nuove idee narrative e dall’accoglienza del pubblico. Chi sostituirà Andrea Fanti in Doc 5? Nessun sostituto è stato annunciato. Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, ha spiegato nell’agosto 2026 che il passaggio di testimone sarà graduale e potrebbe dare più spazio ad altri medici dell’Ambrosiano. Non ci sono conferme che Giulia Giordano, interpretata da Matilde Gioli, raccoglierà l’eredità di Fanti. Doc 5 sarà l’ultima stagione? Non esistono annunci ufficiali sul fatto che la quinta stagione di Doc – Nelle tue mani sarà l’ultima. Luca Argentero ha espresso più volte il desiderio che la storia della serie abbia una conclusione.

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Fonte: NewsCinema.it · BadTaste