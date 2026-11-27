di Redazione ZON

In sintesi. Quarto Grado va in onda venerdì 27 novembre 2026 alle 21.30 su Retequattro, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. La puntata tratta il caso Garlasco con l’ex maresciallo Roberto Pennini, la testimonianza di Franco Tramontano, la revisione chiesta per Massimo Bossetti nel caso Yara Gambirasio, e aggiornamenti sui casi ricina e Pamela Genini.

I punti chiave Quarto Grado va in onda venerdì 27 novembre 2026 alle 21.30 su Retequattro.

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono la puntata di Quarto Grado del 27 novembre 2026.

Roberto Pennini, ex maresciallo dei Carabinieri, è ospite sul caso Garlasco: fu tra i primi a intervenire nella villetta di via Pascoli il 13 agosto 2007.

Franco Tramontano, padre di Giulia Tramontano, rende testimonianza a Quarto Grado; Giulia fu uccisa nel maggio 2023 a Senago.

L’avvocato Claudio Salvagni e il consulente Marzio Capra parlano delle iniziative della difesa di Massimo Bossetti per ottenere la revisione del processo.

Quarto Grado torna venerdì 27 novembre 2026 alle 21.30 su Retequattro con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, tra nuovi sviluppi del caso Garlasco e aggiornamenti su altre vicende di cronaca.

Garlasco: un ex maresciallo in studio e l’inchiesta sulla presunta corruzione

Nella puntata di Quarto Grado del 27 novembre 2026 è ospite Roberto Pennini, ex maresciallo dei Carabinieri. Pennini fu tra i primi a intervenire nella villetta di via Pascoli il 13 agosto 2007 e scattò fotografie sul posto.

Quarto Grado dedica spazio anche all’inchiesta parallela sulla presunta corruzione, che potrebbe avere risvolti sulla posizione di Andrea Sempio. Intervengono gli avvocati Angela Taccia, Liborio Cataliotti e Massimo Lovati.

Il caso Garlasco è stato al centro anche di altre trasmissioni giovedì 26 novembre 2026. Su Rai 2 Ore 14 sera, condotto da Salvo Sottile, aveva tra gli ospiti annunciati Francesca Bugamelli, nota come Bugalalla Crime, e l’avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis. Su Rete 4 Dritto e rovescio, condotto da Paolo Del Debbio, ha chiuso la serata con gli ultimi aggiornamenti sull’inchiesta.

Dalla testimonianza di Franco Tramontano alla revisione chiesta per Bossetti

Quarto Grado ascolta la testimonianza di Franco Tramontano, padre di Giulia. Giulia Tramontano fu uccisa nel maggio 2023 a Senago mentre era incinta al settimo mese del figlio Thiago. La puntata arriva dopo la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, celebrata il 25 novembre 2026.

Il programma si occupa poi dell’omicidio di Yara Gambirasio e delle iniziative della difesa di Massimo Bossetti per ottenere la revisione del processo. In studio ci sono l’avvocato Claudio Salvagni e il consulente della difesa Marzio Capra.

Sono previsti infine aggiornamenti sui casi delle donne avvelenate da ricina e di Pamela Genini.

La scheda dei casi e degli ospiti in sintesi

Caso Tema della puntata Ospiti indicati Garlasco Nuovi sviluppi e inchiesta parallela sulla presunta corruzione Roberto Pennini, Angela Taccia, Liborio Cataliotti, Massimo Lovati Giulia Tramontano Testimonianza del padre, a ridosso della Giornata contro la violenza sulle donne Franco Tramontano Yara Gambirasio Iniziative della difesa di Massimo Bossetti per la revisione del processo Claudio Salvagni, Marzio Capra Ricina e Pamela Genini Aggiornamenti sui due casi Vedi elenco sotto

Tra gli ospiti della puntata di Quarto Grado figurano anche Carmelo Abbate, Candida Morvillo, Paolo Colonnello, Carmen Pugliese, Marco Oliva, Grazia Longo, Gabriella Marano, Paolo Reale e Massimo Picozzi.

Domande frequenti A che ora va in onda Quarto Grado il 27 novembre 2026? Quarto Grado va in onda venerdì 27 novembre 2026 alle 21.30 su Retequattro. La puntata è condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Di quali casi si occupa Quarto Grado venerdì 27 novembre 2026? La puntata del 27 novembre 2026 tratta il caso Garlasco, con l’inchiesta parallela sulla presunta corruzione, la testimonianza di Franco Tramontano sul caso di Giulia Tramontano e la revisione chiesta dalla difesa di Massimo Bossetti per l’omicidio di Yara Gambirasio. Sono previsti anche aggiornamenti sui casi delle donne avvelenate da ricina e di Pamela Genini. Chi sono gli ospiti di Quarto Grado sul caso Garlasco? Sul caso Garlasco sono in studio Roberto Pennini, ex maresciallo dei Carabinieri, e gli avvocati Angela Taccia, Liborio Cataliotti e Massimo Lovati. Gli avvocati intervengono sull’inchiesta parallela sulla presunta corruzione, che potrebbe avere risvolti sulla posizione di Andrea Sempio. Chi è Roberto Pennini, ospite di Quarto Grado? Roberto Pennini è un ex maresciallo dei Carabinieri. Fu tra i primi a intervenire nella villetta di via Pascoli a Garlasco il 13 agosto 2007 e scattò fotografie sul posto.

Fonte: Newsroom Italia · The Post Internazionale · The Post Internazionale