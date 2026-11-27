di Redazione ZON

In sintesi. Il 26 novembre 2026 su Rai 1 e RaiPlay è andata in onda l’ultima puntata di «Doc – Nelle tue mani 4». Nel finale il medico Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero, lascia il Policlinico Ambrosiano per aprire un centro di comunità. Argentero ha detto che prenderà parte alla quinta stagione «se le idee saranno buone».

I punti chiave L’ultima puntata di «Doc – Nelle tue mani 4» è andata in onda il 26 novembre 2026 alle 21.30 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.

La quarta stagione di «Doc – Nelle tue mani» conta 8 puntate; l’ultima serata ha trasmesso gli episodi 15 e 16, «Incubi» e «Dalla stessa parte».

Il killer che somministrava dosi letali di morfina è l’assistente dell’ex direttore generale Stefano Campigli, non la direttrice generale Paola Grandi.

Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero, lascia il Policlinico Ambrosiano per aprire un centro di comunità per i più bisognosi.

Luca Argentero ha dichiarato che parteciperà alla quinta stagione di «Doc – Nelle tue mani» «se le idee saranno buone».

Luca Argentero è tra le ricerche più cercate in Italia perché il 26 novembre 2026, alle 21.30 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, è andata in onda l’ultima puntata di «Doc – Nelle tue mani 4». L’attore interpreta il medico Andrea Fanti.

Perché il finale di Doc 4 ha acceso la curiosità del pubblico

La quarta stagione di «Doc – Nelle tue mani» conta 8 puntate. L’ultima serata ha mandato in onda gli episodi 15 e 16, intitolati «Incubi» e «Dalla stessa parte».

Nella trama il Policlinico Ambrosiano è stato venduto. Un ricovero inaspettato offre però un’ultima speranza di salvare l’ospedale e di scoprire la verità sullo scandalo che lo ha travolto.

Nel finale Matteo, interpretato da Alessandro Piavani, scopre chi è il responsabile della morte di suo padre e comincia a pensare alla vendetta. Andrea Fanti, intanto, deve prendere una decisione che può cambiare il futuro dell’Ambrosiano.

Cosa succede nel finale: attenzione, spoiler

Da qui in avanti il testo svela la conclusione della stagione.

Il killer che somministrava dosi letali di morfina ai pazienti più a rischio è l’assistente dell’ex direttore generale Stefano Campigli. Non è Paola Grandi, la nuova direttrice generale dell’Ambrosiano interpretata da Irene Ferri.

L’assistente era stato assoldato dalla clinica che voleva acquistare l’ospedale. Quella stessa clinica, grazie a un ricatto, aveva costretto anche Grandi a lavorare per sé.

Nel tentativo di uccidere Grandi, l’assistente ha ingaggiato una colluttazione con Andrea Fanti e gli ha piantato la siringa nel petto, lasciandolo a terra privo di sensi. A salvarlo è il personaggio interpretato da Pierpaolo Spollon.

Il finale mostra poi un Fanti che lascia la struttura per aprire un centro di comunità per i più bisognosi. Matteo e Lin, interpretata da Elisa Wong, si confessano i propri sentimenti, come fanno Riccardo e Martina, interpretata da Laura Cravedi.

Ci sarà una quinta stagione di Doc con Luca Argentero?

Prima del debutto della quarta stagione erano circolate indiscrezioni su un addio di Luca Argentero. Si parlava di una quinta stagione affidata a volti nuovi e a sfumature più crime.

La direttrice di Rai Fiction aveva definito la quinta stagione «rifondativa» e ancora in fase di scrittura.

Luca Argentero ha chiarito che prenderà parte alla quinta stagione «se le idee saranno buone». Secondo l’attore, la decisione dipenderà dalla capacità di trovare un’idea all’altezza e dalla risposta del pubblico a questa stagione.

Sull’ipotesi di una serie senza Fanti, Argentero ha ammesso: «Mi rode proprio nel profondo. Ma non significa voler trascinare la serie all’infinito. Tutte le serie che ho amato di più a un certo punto finiscono».

Da quale storia vera nasce la serie

«Doc – Nelle tue mani» è liberamente ispirata alla storia vera del dottor Pierdante Piccioni, medico lodigiano noto come «dottor Amnesia».

Per la quarta stagione, ha raccontato Luca Argentero, gli sceneggiatori sono partiti da un’idea precisa: «Il nemico di Doc diventa Doc stesso».

La serie è una produzione Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction. La regia è di Nicola Abbatangelo e Alessandro Tonda.

Domande frequenti Quando è andato in onda il finale di Doc 4? L’ultima puntata di «Doc – Nelle tue mani 4» è andata in onda il 26 novembre 2026 alle 21.30 su Rai 1. Era disponibile anche in streaming su RaiPlay. La serata ha trasmesso gli episodi 15 e 16, intitolati «Incubi» e «Dalla stessa parte». Chi è il killer nel finale di Doc 4? Il killer che somministrava dosi letali di morfina ai pazienti più a rischio è l’assistente dell’ex direttore generale Stefano Campigli. Non è Paola Grandi, la nuova direttrice generale del Policlinico Ambrosiano. L’assistente era stato assoldato dalla clinica che voleva acquistare l’ospedale. Luca Argentero ci sarà nella quinta stagione di Doc? Luca Argentero ha detto che prenderà parte alla quinta stagione «se le idee saranno buone». Secondo l’attore, la decisione dipenderà dalla capacità di trovare un’idea all’altezza e dalla risposta del pubblico alla quarta stagione. La direttrice di Rai Fiction ha definito la quinta stagione «rifondativa» e ancora in fase di scrittura. Cosa succede ad Andrea Fanti alla fine di Doc 4? Nel tentativo di uccidere Paola Grandi, l’assistente ha ingaggiato una colluttazione con Andrea Fanti e gli ha piantato una siringa nel petto. Fanti è rimasto a terra privo di sensi ed è stato salvato dal personaggio interpretato da Pierpaolo Spollon. Nel finale lascia il Policlinico Ambrosiano per aprire un centro di comunità per i più bisognosi. Da quale storia vera nasce Doc – Nelle tue mani? «Doc – Nelle tue mani» è liberamente ispirata alla storia vera del dottor Pierdante Piccioni, medico lodigiano noto come «dottor Amnesia». La serie è una produzione Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction.

Immagine di repertorio

Fonte: Amica · Vanity Fair · la Repubblica