di Redazione ZON

In sintesi. Lotto, estrazione di venerdì 27 novembre 2026: ruota di Napoli 18, 22, 33, 03, 13; ruota di Roma 82, 45, 42, 49, 50; ruota di Milano 54, 34, 75, 07, 66.

I punti chiave Ruota di Napoli: 18, 22, 33, 03, 13

Ruota di Roma: 82, 45, 42, 49, 50

Ruota di Milano: 54, 34, 75, 07, 66

Tutti i numeri dell’estrazione del Lotto di venerdì 27 novembre 2026, come pubblicati dal sito ufficiale del gioco.

Estrazione del Lotto di 27/11/2026: i numeri per ogni ruota

Ruota Numeri estratti Bari 83 04 29 41 19 Cagliari 09 54 20 12 83 Firenze 06 84 86 76 23 Genova 09 16 43 53 75 Milano 54 34 75 07 66 Napoli 18 22 33 03 13 Palermo 27 29 15 14 20 Roma 82 45 42 49 50 Torino 87 44 20 25 31 Venezia 39 22 06 48 50 Nazionale 26 29 61 90 76

Quando è la prossima estrazione

La prossima estrazione è in programma sabato 28 novembre 2026.

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Le probabilità di vincita sono riportate sul regolamento di ciascun gioco. Le estrazioni passate non influenzano in alcun modo quelle future. Numero verde per il gioco d’azzardo patologico: 800 558 822.

Fonte: Lotto-Italia.it