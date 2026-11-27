di Redazione ZON

In sintesi. I numeri del MillionDay di venerdì 27 novembre 2026 (ore 13:00) sono 02, 16, 32, 34, 48. Numeri Extra: 09, 26, 27, 42, 55.

I punti chiave Numeri vincenti: 02, 16, 32, 34, 48

Extra: 09, 26, 27, 42, 55

Tutti i numeri dell’estrazione del MillionDay di venerdì 27 novembre 2026 (ore 13:00), come pubblicati dal sito ufficiale del gioco.

Estrazione MillionDay di 27/11/2026 ore 13:00: i numeri

Numeri vincenti 02 16 32 34 48 Extra 09 26 27 42 55

Quando è la prossima estrazione

La prossima estrazione è in programma oggi alle ore 20:30.

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Le probabilità di vincita sono riportate sul regolamento di ciascun gioco. Le estrazioni passate non influenzano in alcun modo quelle future. Numero verde per il gioco d’azzardo patologico: 800 558 822.

Fonte: Lotto-Italia.it