1 Eventi storici

370 – San Basilio Magno viene ordinato vescovo di Cesarea in Cappadocia

877 – Carlo il Calvo promulga il Capitolare di Quierzy che introduce l’ereditarietà delle cariche feudali

1275 – Valdemaro I di Svezia viene sconfitto durante la battaglia di Hova e il regno passa a suo fratello Magnus III di Svezia

1381 – Re Riccardo II d’Inghilterra incontra il capo della Rivolta dei contadini

1645 – Guerra civile inglese: Battaglia di Naseby

1658 – Guerra franco e anglo spagnola: Battaglia delle Dune. Vittoria francese del Grand Turenne sugli spagnoli di Don Giovanni d’Austria e di Luigi II di Borbone Principe di Condé

1751 – Papa Benedetto XIV pubblica la Lettera Enciclica A quo primum, sui divieti agli ebrei in terra di Polonia

1761 – Papa Clemente XIII pubblica la Lettera Enciclica In Dominico agro, sulla necessità dell’insegnamento della dottrina cristiana, sull’uso del catechismo e sulla preparazione dei preposti a tale insegnamento

1775 – Viene fondato l’Esercito degli Stati Uniti

1777 – La Stars and Stripes viene adottata dal Congresso come Bandiera degli Stati Uniti d’America

1789 – Gli ammutinati della HMS Bounty raggiungono Timor

1800 – Marengo: Le truppe di Napoleone sconfiggono gli austriaci al comando del generale Melas

1807 – La Grand Armée di Napoleone sconfigge i russi nella battaglia di Friedland

1822 – Charles Babbage propone la macchina differenziale

1830 – Con lo sbarco di 34.000 soldati lungo la costa nei pressi del villaggio di Sidi Ferruch, inizia l’occupazione francese dell’Algeria.

1834 – Isaac Fischer, Jr. brevetta la carta vetrata

1841 – Il primo Parlamento del Canada si riunisce a Kingston

1846 – Fondazione della Repubblica della California

1863 – Guerra di secessione americana: Battaglia di Second Winchester

1872 – In Canada vengono legalizzati i sindacati

1881 – John McTammany, Jr. brevetta l’autopiano

1900 – La Repubblica delle Hawaii diventa un Territorio degli Stati Uniti d’America

1919 – Alcock e Brown partono da St. John’s (Terranova) per il primo volo transatlantico senza scalo

1923 – Warren G. Harding diventa il primo Presidente degli Stati Uniti d’America a usare la radio

1934 – Mussolini e Hitler si incontrano per la prima volta

1938 – Dorothy Lathrop vince la prima Medaglia Caldecott

1940 – Seconda guerra mondiale:I tedeschi entrano a Parigi.

I tedeschi aprono il campo di concentramento di Auschwitz

1941 – Deportazioni di massa ordinate dalle autorità dell’Unione Sovietica si svolgono in Estonia, Lettonia e Lituania

1949 – Si forma lo stato del Vietnam

1951 – L’UNIVAC I viene dedicato all’Ufficio del Censo degli Stati Uniti

1952 – Iniziano i lavori di costruzione del primo sottomarino nucleare, USS Nautilus

1966 – Il Vaticano annuncia l’abolizione dell’Indice dei libri proibiti

1971 – Viene aperto il primo Hard Rock Cafe a Londra.

1982 – Fine della guerra tra Regno Unito e Argentina sulle Isole Falkland/Malvine (la guerra delle Falkland)

1985 – Lussemburgo: vengono firmati degli Accordi di Schengen.

Il volo TWA 847 viene dirottato dagli Hezbollah.

1987 – Italia: si svolgono le elezioni politiche

2004 – Il Regno Gay e Lesbo delle Isole del Mar dei Coralli dichiara unilateralmente l’indipendenza dall’Australia.