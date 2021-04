Disponibile il Bonus Cultura di 500 euro per chi ha compiuto 18 anni nel 2020. Ecco in cosa consiste e come richiederlo: le problematiche di 18app

Dal 1° aprile torna disponibile il Bonus Cultura, per tutti i nati nel 2002. Quanti hanno compiuto 18 anni nel 2020 potranno richiedere il Bonus di 500 euro registrandosi sul portale www.18app.italia.it. Per farlo, bisognerà munirsi di Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, entro e non oltre il 31 agosto 2021. Il Bonus Cultura sarà poi valido fino al 28 febbraio, termine ultimo per per consumarlo.

Bonus Cultura: in cosa consiste?

Il Bonus Cultura di 500 euro potrà essere speso per l’acquisto di libri, corsi, musica, ma anche per cinema, musei, teatro, parchi archeologici, danza e monumenti, una volta terminata la stretta anti-Covid. Quest’anno il Bonus Cultura comprenderà anche gli abbonamenti quotidiani, con validità sia per il digitale che per il cartaceo.

Il Bonus potrà essere speso in tutti i negozi che hanno aderito all’iniziativa, ciò comprende sia negozi fisici che quelli online. L’elenco degli esercenti partecipanti potranno essere facilmente consultabili sul sito in questione, facendo una ricerca per nome, Comune e indirizzo.

18 app: problemi e assistenza

La piattaforma ministeriale 18 app, utile all’erogazione del Bonus Cultura, potrebbe risentire di alcune problematiche, dovute con molta probabilità a un alto afflusso di collegamenti.

Come fare dunque, in caso di problemi di accesso alla piattaforma? Nel caso di smarrimento delle credenziali di accesso, servirà seguire le modalità indicate (vedi “registrazione 18app” ). Nel caso l’accesso fosse invalidato, nonostante le credenziali, bisognerà contattare i numeri indicati per assistenza o problemi tecnici.

Per contattare il servizio di assistenza, basterà digitare il Numero Verde del Mic 800.991.199, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.15 alle 16.30 o in alternativa, scrivere all’indirizzo: numeroverde@beniculturali.it