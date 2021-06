1 Eventi storici

53 a.C. – Marco Licinio Crasso viene sconfitto e ucciso dai Parti comandati da Surena nella Battaglia di Carre

38 a.C. – Publio Ventidio Basso vendica la sconfitta di Carre, annientando l’esercito partico del re Pacoro I nella Battaglia del Monte Gindaro

193 – Settimio Severo entra vittorioso a Roma dopo aver sconfitto gli altri pretendenti alla carica di imperatore

404 – San Giovanni Crisostomo viene allontanato da Costantinopoli

721 – Reconquista: prima vittoria dell’alleanza cristiana comandata da Oddone I d’Aquitania sui mori di Al-Samh ibn Malik al-Khawlani nell’assedio di Tolosa

1164 – L’imperatore Federico Barbarossa infeuda Rainaldo di Dassel, arcivescovo di Colonia e arcicancelliere dell’impero di un territorio comprendente la pieve di Dairago (composta, oltre che dal comune capopieve, anche dei territori di Arconate, Bienate, Borsano, Buscate, Busto Garolfo, Castano, Castelletto, Cuggiono, Induno, Inveruno, Magnago, Nosate, Padregnano, Sant’Antonino, Turbigo, Villa Cortese), Busto Arsizio (che faceva parte della pieve di Olgiate Olona) e Bernate.

1311 – La Maestà di Duccio di Buoninsegna viene accompagnata in processione lungo le vie di Siena ed installata sull’altare del Duomo

1448 – Alfonso V, raggiunta la maggiore età, assume i pieni poteri di re del Portogallo

1456 – XXIII passaggio noto della cometa di Halley al perielio

1534 – Jacques Cartier è il primo europeo a scoprire il fiume San Lorenzo

1537 – Papa Paolo III dichiara che “gli indiani sono esseri umani, con le qualità ed i difetti degli esseri umani”

1572 – Alla morte della madre Giovanna d’Albret, Enrico di Borbone diviene re di Navarra

1588 – Posa della prima pietra del nuovo ponte di Rialto a Venezia

1660 – A Saint-Jean-de-Luz viene celebrato il matrimonio di Luigi XIV di Francia, re di Francia, e di Maria Teresa di Spagna

1732 – James Edward Oglethorpe ottiene uno statuto reale per la colonia della Georgia

1772 – Il vascello britannico Gaspee viene incendiato al largo del Rhode Island

1775 – Guy Carleton inizia i preparativi per affrontare l’invasione americana a Quebec City

1800 – Gli eserciti napoleonico e austriaco si scontrano nella battaglia di Montebello

1805 – La Repubblica Ligure viene annessa all’Impero francese di Napoleone Bonaparte

1812 – Il conservatore Robert Banks Jenkinson diventa Primo ministro del Regno Unito

1815 – Viene firmato l’atto finale del Congresso di Vienna

1856 – 500 Mormoni lasciano Iowa City e si dirigono ad ovest verso Salt Lake City, portandosi dietro tutti i loro averi su carretti a due ruote

1860 – Viene pubblicata la prima dime novel, Malaeska: The Indian Wife of the White Hunter

1863 – Guerra di secessione americana: battaglia di Brandy Station, Virginia

1889 – Si inaugura a Roma, in Campo de’ fiori, il monumento a Giordano Bruno, opera di Ettore Ferrari

1915 – Prima guerra mondiale: I Granatieri di Sardegna entrano in Monfalcone; è la redenzione della città

1923In Bulgaria ha luogo un colpo di Stato militare; il primo ministro Aleksandăr Stambolijski viene catturato e, qualche giorno dopo, ucciso.

Il presidente statunitense Warren G. Harding ratifica il trattato navale di Washington

1934 – Paperino appare per la prima volta nel cartone animato di Walt Disney La gallinella saggia (The wise little hen)

1935 – Accordo di Ho-Umezu: La Cina sotto l’amministrazione del KMT riconosce l’occupazione giapponese della Cina nord-occidentale

1936 – Galeazzo Ciano viene nominato ministro degli Affari Esteri del governo Mussolini

1937 – I fratelli Carlo e Nello Rosselli sono assassinati in Francia dai fascisti

1940 – Seconda guerra mondiale: La Norvegia si arrende alla Germania

1942 – Seconda guerra mondiale: Il dipartimento delle Filippine dell’esercito statunitense si arrende alle forze dell’Impero giapponese

1944 – Seconda guerra mondiale: si conclude in Francia il massacro di Tulle ad opera della 2. Divisione Panzer SS “Das Reich”

Seconda guerra mondiale: l’Unione sovietica invade la Carelia orientale e la Carelia finlandese, dal 1941 occupate dalla Finlandia

1946 – Il re Bhumibol Adulyadej sale al trono di Thailandia

1951 – Prima rappresentazione (postuma) dell’Orfeo ed Euridice di Joseph Haydn al teatro della Pergola di Firenze

1954 – Joseph Welch, avvocato speciale dell’Esercito statunitense, attacca violentemente il senatore Joseph McCarthy, durante le udienze riguardanti l’eventuale infiltrazione comunista nell’esercito

1957 – Prima ascensione al Broad Peak (dodicesima vetta più alta del mondo)

1958 – Fido (n. 1941), cane meticcio di Luco del Mugello (nel comune di Borgo San Lorenzo in provincia di Firenze), muore dopo essersi recato ogni giorno per 14 anni alla fermata dell’autobus per attendere invano il ritorno del padrone, perito nel 1943 durante un bombardamento aereo

1962 – Viene fondata la Repubblica di Tanganica

1963 – Elezioni per l’Assemblea Regionale Siciliana; l’USCS subisce una pesante sconfitta e dopo poco si scioglie

1980 – La navicella spaziale Sojuz atterra nel Kazakistan dopo la missione Sojuz T-2

1983 – Il socialista Mário Soares diventa primo ministro del Portogallo per la seconda volta

1985 – Esce l’album La vita è adesso di Claudio Baglioni, il disco più venduto in Italia con oltre 3.800.000 copie vendute

1989 – Jane Foster e Deanna Brasseur diventano le prime donne a guidare aerei da caccia in Canada

1990 – Un negoziante di dischi di Fort Lauderdale (Florida) viene arrestato per aver venduto As Nasty As They Wanna Be dei 2 Live Crew

1991 – Durante l’VIII (e ultimo) Congresso di Democrazia Proletaria il partito decide di sciogliersi e confluire nel Movimento per la Rifondazione Comunista, poi Partito della Rifondazione Comunista

1999 – Guerra del Kosovo: la Repubblica Federale di Jugoslavia e la NATO firmano un trattato di pace

2005 – Eduardo Rodríguez Veltzé diventa nuovo presidente della Bolivia

2007 – Visita in Italia del Presidente degli Stati Uniti d’America George W. Bush che incontra le principali cariche istituzionali italiane e Papa Benedetto XVI; per l’evento scendono in piazza a Roma i movimenti pacifisti con un corteo di circa 200.000 persone.