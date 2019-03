1 Eventi storici

752 — Consacrazione di papa Stefano II (Roma 714/715 – Roma 26 aprile 757) come 92º vescovo di Roma e papa della Chiesa Cattolica Romana e 1° sovrano del nuovo Stato Pontificio (succeduto al Ducato Romano già dipendente dal bizantino Esarcato d’Italia o di Ravenna, cessato l’anno precedente).

1026 – Papa Giovanni XIX incorona Corrado II imperatore del Sacro Romano Impero

1511 – Un terremoto con epicentro fra Friuli e Slovenia causa gravi danni, circa 10.000 morti e uno tsunami nel mare Adriatico che interessa Trieste e Venezia. Viene avvertito fin nelle Marche

1808 – Carlo IV di Spagna abdica a favore del figlio Ferdinando VII di Spagna

1812 – Un terremoto distrugge quasi completamente la città di Caracas (Venezuela) causando ventimila morti

1842 – Montevideo, Giuseppe Garibaldi sposa la brasiliana Anita

1871 – Fondazione della Comune di Parigi

1889 – Etiopia, incoronazione del negus Menelik II a Entotto

1917 – Prima guerra mondiale: Prima battaglia di Gaza

1923 – L’Italia inizia la costruzione di quella che sarà la prima autostrada del mondo, la Milano-Laghi

1927 – Prende il via la prima Mille Miglia tra Brescia, Ferrara e Roma

1930 – Dal suo yacht Elettra ancorato a Genova, Guglielmo Marconi alle ore 11,03, accende le lampade del Municipio di Sydney tramite un segnale radio

1937 – A Crystal City (Texas), eretta una statua in onore del personaggio dei fumetti e dei cartoni animati Popeye (Braccio di ferro)

1939 – Benito Mussolini in un discorso afferma: “Desideriamo che il mondo sia informato sui problemi italiani, essi hanno un nome: si chiamano Tunisi, Gibuti, Canale di Suez”

1942 – Seconda guerra mondiale: giungono ad Auschwitz (Polonia) le prime donne deportate

1943 – Seconda guerra mondiale: Battaglia delle isole Komandorski – inizia la Battaglia delle Isole Aleutine

1945

Seconda guerra mondiale: finisce la Battaglia di Iwo Jima, ma restano sacche di resistenza giapponese

Seconda guerra mondiale: attacco americano con truppe da sbarco alle isole Kerama, vicino all’isola di Okinawa, Giappone

1953 – Jonas Salk annuncia la scoperta del vaccino antipolio

1958 – Gli USA lanciano l’Explorer III

1971 – Dichiarazione di indipendenza del Bangladesh dal Pakistan

1975 – Adozione della convenzione sulle Armi biologiche

1979 – Anwar al-Sadat, Menachem Begin e Jimmy Carter firmano a Washington il Trattato di pace israelo-egiziano

1995 – Entra in vigore il Trattato di Schengen

1999 – Il Virus Melissa infetta l’intero sistema mondiale di posta elettronica

2000 – Vladimir Putin viene eletto presidente della Russia

2003 – Guerra in Iraq: le truppe degli USA raggiungono Najaf

2012 – Per la prima volta un uomo (James Cameron) raggiunge, in solitaria, il fondo della Fossa delle Marianne: il punto più profondo di tutti gli oceani