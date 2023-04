Aerei, sciopero previsto per domani: ecco orari e voli garantiti

di Antonio Jr. Orrico

Per domani, è stato indetto uno sciopero nazionale per quanto riguarda gli aerei. Questo coinvolge importanti aeroporti in tutta Italia

Una domenica che si preannuncia particolarmente delicata e, soprattutto, piena d’imprevisti. Per chi si sposta con gli aerei, la notizia non è molto piacevole. Infatti, per domani 2 Aprile si è indetto uno sciopero nazionale dei controllori del trasporto aereo. Uno sciopero che coinvolge varie sigle sindacali ma anche alcuni importanti aeroporti della Penisola, con un astensione dal lavoro di quattro ore per il personale, dalle 13.00 alle 17.00.

Lo sciopero del 2 Aprile si divide, in realtà, in una serie di questi ultimi, indetti a livello nazionale e locale degli operatori dell’ENAV. Nella giornata di domenica avremo tre distinte azioni di protesta indette a livello nazionale dalle Organizzazioni Sindacali UGL-TA e UNICA, FILT-CGIL e Uiltrasporti e FIT-CISL, alle quali però si devono aggiungere, nello stesso orario, le azioni di sciopero a livello locale negli aeroporti. Le cancellazioni e i ritardi dovrebbero interessare la fascia oraria dalle 13 alle 17.

Sarà comunque assicurato l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero e la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti inizio astensione e ritardati. Per i voli cancellati per lo sciopero di domenica 2 aprile le compagnie aeree dovrebbero fornire assistenza, proponendo un volo alternativo al passeggero, così come previsto dal Regolamento Comunitario. Il passeggero può comprarlo a proprie spese, se non è adeguatamente riprotetto dal vettore aereo.

Una giornata che si preannuncia molto focosa.