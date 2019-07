Mentre la modella Afef convola a nozze per la quarta volta, l’ex marito Tronchetti Provera si consola con una giovane modella russa

Le strade di Afef Jnifen e di Marco Tronchetti Provera si sono ormai separate da tempo. Eppure i loro destini, almeno quelli mediatici, sembrano scorrere paralleli.

Infatti nelle ore in cui la ex top model annunciava al settimanale “Chi” le sue quarte nozze con il manager Alessandro Dal Bono, i paparazzi fotografavano l’ex marito in Sardegna tra le braccia di una giovanissima modella di origine russa. Il divorzio di Afef è stato pronunciato lo scorso novembre ed è la prima volta che il top manager 71enne viene fotografato in atteggiamenti intimi insieme a un’altra donna.

“Chi” questa volta lo ha pizzicato in compagnia di una modella russa molto più giovane di lui. Stavano trascorrendo qualche giorno di vacanza in barca tra coccole e attenzioni reciproche. Mentre Tronchetti Provera si godeva il relax in ottima compagnia, la Jnifen era presa dai preparativi per le nozze. Il suo Alessandro, manager a capo di un colosso della farmaceutica, ha avanzato la proposta di matrimonio nei giorni scorsi a Positano e nel più classico dei modi: con un importante anello di brillanti, come rivela la rivista diretta da Signorini. I fiori d’arancio dovrebbero sbocciare entro la fine dell’anno.