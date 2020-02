Le parole di Andrea Agnelli su Radio24: “La priorità in questo momento è la tutela della salute pubblica. Valutiamo l’evolversi della situazione”

Durante “Tutti Convocati su Radio24”, è intervenuto il Presidente della Juventus Andrea Agnelli, che ha anche parlato di un possibile rinvio di Juventus-Inter a causa del Coronavirus. Queste le sue parole:

“Credo che in questo momento la priorità per il paese deve essere la tutela della salute pubblica. Partendo da questo presupposto, deve prevalere che qualsiasi decisione venga presa, sia per tutelare la salute pubblica. Difficile sospendere il campionato, abbiamo un calendario estremamente intasato, figlio anche di decisioni precedenti.

Se si sgarra per qualsiasi motivo, recuperare una partita diventa estremamente complicato. Ma diventa prioritaria la salute pubblica adesso, deve prevalere l’interesse pubblico, se decideranno per porte chiuse o rinvio accetteremo questa decisione. In uno stadio diverso sarebbe estremamente complicato. Noi tutti dobbiamo avere in mente ora la tutela della salute pubblica, questa è la priorità.

L’ordinanza in Piemonte vige fino a sabato. In questo momento, la partita si gioca regolarmente domenica all’Allianz Stadium col pubblico. Poi valutiamo l’evolversi della situazione, le porte chiuse nell’interesse generale è la scelta giusta.

Volevamo Sarri, abbiamo preso Sarri. Conte? Bandiera juventina, capitano juventino, ha vinto tutto, è Juventus. Non ho nessun timore di pensare altro, è Juventus Conte. Con Antonio il rapporto è cordiale, disteso, come deve essere. Si è professionisti, la sfida più affascinante per lui è quella dell’Inter, io stimo Zhang e a me affascina avere un testa a testa con lui a fine campionato”.

