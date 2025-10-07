Agropoli (SA), spaccio di droga ceduta ad abitanti della città: ordinanza di custodia cautelare nei confronti degli indagati

di Redazione ZON

Nella mattinata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Agropoli hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania su richiesta di questo Ufficio sottoponendo una persona agli arresti domiciliari, una all’obbligo di presentazione alla p.g. e tre al divieto di dimora nel comune di Agropoli.

Il provvedimento cautelare ha ritenuto la sussistenza, allo stato, di gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati per aver provveduto, alcuni in concorso tra loro, allo spaccio di droga ceduta a consumatori del Comune di Agropoli.

Significativo appariva che l’attività di spaccio venisse posta in essere dagli indagati:

a) consegnando la droga su appuntamento ai clienti abituali ed utilizzando un linguaggio criptico;

b) circoscrivendo la durata delle compravendite al minimo indispensabile in modo da ridurre il rischio di essere scoperti;

c) adottando accortezze per eludere i controlli delle Forze dell’Ordine, in modo particolare, uno di essi utilizzando un’utenza intestata a soggetto straniero e gli altri celavano lo stupefacente in luoghi ove – se ritrovato – non fosse a loro riconducibile;

d) dedicandosi con costanza a smerciare la cocaina e sempre pronti a soddisfare le richieste dei clienti, a riprova del fatto che godevano di scorte apprezzabili;

e) uno di loro stando ben attento a sfruttare canali comunicativi più sicuri e notoriamente più difficili da intercettare.

L’attività ha consentito di recuperare circa 100 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Il procedimento verte in fase di indagini preliminari e le accuse saranno vagliate nelle ulteriori fasi dello stesso.