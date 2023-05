Air New Zeland, arrivano i letti a castello sui voli diretti

di Rita Milione

Da tempo la compagnia aerea lavora per permettere ai suoi passeggeri di riposare durante il viaggio: a settembre 2024 debutterà Skynest, la prima area notte di Air New Zeland per riposarsi mentre si vola da un aeroporto all’altro. Non nasce a caso in Nuova Zelanda, un Paese che, vista la sua posizione geografica, è costretto a viaggi particolarmente lunghi.

La possibilità di dormire in aereo dipenderà dalla rotta, e dagli scali. La compagnia ha scelto di fare uni dei test sulla tratta da New York City a Auckland, tra i voli più lunghi al mondo, 17 ore. Sono esclusi dal costo del biglietto e le cabine si potranno affittare per quattro ore.

“La compagnia aerea ha fatto un bel po’ di ricerche sui cicli del sonno. Un tipico ciclo di sonno è di circa 90 minuti, quindi una sessione di quattro ore offre ai clienti l’opportunità di rilassarsi, addormentarsi e svegliarsi “, ha spiegato CNN Travel un rappresentante di Air New Zealand. “Sia che i passeggeri acquistino un biglietto in Premium Economy o Economy, hanno l’opportunità di acquistare un periodo di tempo per utilizzare lo Skynest”, ha spiegato la compagnia al Washington Post.

La cabina sarà anche dotata di un ricarica USB, una luce da lettura, lenzuola, coperte, cuscino e tappi per le orecchie per coprire il rumore dell’aereo in volo. Ci saranno poi le cinture di sicurezza in modo tale che i letti rispettino il protocollo di volo.