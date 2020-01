Il classico appuntamento annuale solidale dell’AIRC quest’anno si svolgerà il 25 e il 26 Gennaio. L’associazione compie 30 anni

Un appuntamento fondamentale, soprattutto per ricordare a tutti l’importanza della frutta e di quanto essa possa influire positivamente sulla nostra salute. Sabato 25 Gennaio e Domenica 26 Gennaio, in oltre 3.000 piazze in tutta Italia, i volontari dell’AIRC distribuiranno le Arance della Salute. Il frutto è ormai il simbolo di un’alimentazione sana e corretta da adoperare per sconfiggere la lotta contro i tumori. Infatti, le proprietà anti-cancerogene del prodotto sono ormai riconosciute in tutto il mondo, e sono diventate un vero e proprio “must” per prevenire e aiutare la propria salute.

Con un contributo di soli 10€, si riceveranno 2 chili e mezzo di arance rosse italiane, frutti con un alto potere ossidante e ricchi di vitamina C. In più, il tutto verrà arricchito anche da una pratica shopper da usare ogni giorno. Ma non c’è solo frutta. Infatti, in molti degli stand che verranno istituiti in tutta Italia, sarà possibile trovare anche i vasetti di ottima marmellata di arance e di miele. Quest’anno, inoltre, c’è una novità: in alcune piazze sarà disponibile anche l’olio extravergine di oliva nel formato in lattina da 500ml. Insomma, un inno vero e proprio al salutismo in tutte le sue sfaccettature.

Secondo gli ultimi studi, le arance sono in grado di rallentare la proliferazione di alcuni tipi di cellule tumorali. Per sapere dove si trova la piazza più vicina che sostiene la manifestazione, basta andare sul sito dell’AIRC. Se volete sostenere subito la ricerca, potete anche chiamare dal telefono fisso il 45521 per donare 5 o 10 € o mandare un sms, sempre allo stesso numero, per donare 2 €.

