Battipaglia, “Martedì Letterari”. Appuntamento con Alberto Muraro

Prosegue la rassegna “Martedì Letterari”, organizzata dall’Associazione “Rinascita – Commercianti di Battipaglia”, presieduta da Lucia Ferraioli, coordinata dal giornalista Andrea Picariello e rientrante all’interno del format “La biblioteca è anche tua”.

L’appuntamento previsto per il mese di febbraio vedrà ospite Alberto Muraro, giornalista e scrittore che presenterà il suo primo romanzo “Linea 148”. Alle ore 19:00 di martedì 28 febbraio, presso il caffè culturale “Artè”, in via Italia 75, a Battipaglia, si terrà la presentazione del libro con la presenza dello stesso autore. In quest’occasione sarà possibile discutere con Alberto Muraro di questa sua prima ed intensa opera letteraria, e non solo.

Durante la presentazione di “Linea 148” sarà possibile acquistare una copia del libro e ricevere una dedica speciale da parte dell’autore. L’evento verrà trasmesso anche in diretta streaming sulla pagina Facebook de “La biblioteca è anche tua”.

IL LIBRO

Nella periferia di Parigi, un’ombra inquietante si muove indisturbata a bordo di un bus di linea, la linea 148. Il suo conducente, Samir, è un autista incensurato al quale la vita non ha mai regalato particolari emozioni. Un giorno di febbraio, all’improvviso, l’uomo sparisce dalla circolazione, lasciando perdere le sue tracce. Nel frattempo a pochi chilometri di distanza, in questi primi mesi del 2015, quattro vite si incrociano. Sono quelle di Mathis e Julien, che si incontrano e si innamorano dopo un fugace rapporto sessuale nei giardini del Louvre, e quelle di Elodie e Thibault, due giovani apparentemente molto diversi che proprio grazie ai loro amici comuni Julien e Mathis si incontrano e, presto, si innamorano. Le storie di questi quattro personaggi si incroceranno con quella dell’autista della linea.

Samir è infatti uno dei terroristi che insieme ad altri due compagni si renderà protagonista della strage del Bataclan, una delle notti più tragiche della storia francese recente. Elodie, Thibault, Julien e Mathis prenderanno parte al gioco al massacro architettato da Daesh, inconsapevoli di come le loro azioni e le loro scelte prese in precedenza li abbiano condannati, seppure in misura distinta, ad un destino avverso.

L’AUTORE

Alberto Muraro nasce nel 1988 ad Arzignano, in provincia di Vicenza. A 19 anni si trasferisce a Milano dove si laurea in Interpretariato di Conferenza presso l’Università IULM di Milano. Nel 2011 parte un po’ all’avventura alla volta di Disneyland Paris, dove lavora come commesso. Un’esperienza che ha letteralmente cambiato la sua vita. Da sempre appassionato di musica, entra a far parte di diverse redazioni di riviste e giornali online. Da cinque anni a questa parte lavora come giornalista per Ginger Generation, il giornale online più amato dalle teenager italiane. “Linea 148” è il suo esordio da autore.