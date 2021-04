Alessandra Amoroso confessa di aver intrapreso un percorso di psicanalisi per tirarsi fuori da un periodo difficile. Domani uscirà “Piuma”

Alessandra Amoroso si lascia andare ai microfoni del Corriere della Sera: “Ho avuto paura“.

Potrebbe interessarti:

La cantante racconta che il lockdown le ha lasciato un segno indelebile, spegnendole l’interruttore delle emozioni e dell’entusiasmo. Non userebbe la parola depressione per definire la sua condizione, ma dichiara di aver dovuto fare i conti con se stessa. La solitudine che sentiva è stato un incentivo per raccogliere i suoi pensieri e guardarsi dentro. Il tutto è sfociato in un percorso interiore di psicanalisi. “Sono sempre stata il limite di me stessa. Mi davo regole, pensavo sempre che non ce l’avrei fatta, che non meritavo quello che avevo, mi riempivo di autocritiche, mi violentavo psicologicamente“, spiega.

La prima svolta? Il 5 maggio, quando la Amoroso fa ritorno a Lecce. Oltre a ritrovare la famiglia, Alessandra canta “Karaoke” con i Boomdabash e le sembra di rinascere: “Mi sono riacchiappata. E lo step in più è stato ‘Pezzi di cuore‘ con Emma“.

Il nuovo disco e “Piuma”: “La musica era l’unico sfogo”

Una delle armi per vincere il buio è stata la musica: “La musica era l’unico sfogo, mi sentivo spesso con Davide Petrella con cui ho scritto e i due produttori Katoo e Dardust“. La Amoroso aggiunge: “È la prima volta che partecipo così intensamente alla scrittura delle mie canzoni: è un mondo meraviglioso. In passato mi sono raccontata attraverso altri, farlo con la mia penna è meraviglioso. Mi emoziona veder il mio nome assieme a quello degli altri autori“.

La narrazione di un anno così complesso è affidata a “Piuma“, il nuovo singolo della cantante che domani, 7 aprile, sarà disponibile per tutti i fan. L’ex concorrente di Amici lo presenta così su Instagram: “Più di un anno fa ho avuto la possibilità di esprimermi tramite la scrittura e raccontarmi attraverso la mia arte che però poi ho dovuto chiudere in un cassetto. Piuma è il mio racconto per voi di questa mia vita fatta di amore e musica. Piuma, presto fuori.