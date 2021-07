Alessia Macari è incinta: pantano sul nome del nascituro

Alessia Macari, ex Ciociara di “Avanti un altro” e prima vincitrice del GfVip, aspetta il primo figlio: il toto-nome è un vicolo cieco

Ex Ciociara di “Avanti un altro” e vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip datata 2016, Alessia Macari ha annunciato di essere in attesa del suo primo figlio.

Il volo della cicogna approderà tra dicembre e gennaio prossimi, tuttavia non si sa ancora se il nascituro sarà maschio o femmina: Alessia e suo marito, il calciatore trentunenne Oliver Kragl, lo renderanno noto nei prossimi mesi, nel corso di un “reveal party” con amici e parenti.

Altro nodo da sciogliere riguarda, infine, il nome del bebè: “Se fosse femmina ci piacerebbe chiamarla Luna, come la nostra cagnolina che non c’è più”, ha confessato Alessia Macari, “Ma già Belen ha utilizzato questo nome ed io non voglio copiare nessuno”. Il “problema” si ripresenterebbe anche qualora il primogenito della famiglia Kragl-Macari fosse un maschio: “In quel caso lo chiameremmo Thiago, ma sembra il diminutivo di Santiago”, come il primogenito di Belen, nato dal matrimonio della showgirl argentina con l’ex ballerino oggi conduttore televisivo Stefano De Martino.

Il primogenito di Alessia Macari e Oliver Kragl arriverà a tre anni dal loro matrimonio, celebratosi nel 2019. I due si erano conosciuti tre anni prima.