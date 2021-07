Kaio Jorge: nuovo fenomeno o prossimo flop?

Il nuovo nome esotico del mercato è quello del brasiliano Kaio Jorge. L’estroso attaccante 19enne è conteso tra Milan e Napoli

Kaio Jorge Pinto Ramos, nato a Olinda il 24 gennaio 2002, è il nome più caldo del calciomercato estivo. La punta, contesa tra Milan e Napoli, farà di certo parlare di sé nel prossimo futuro, ma è davvero il diamante di cui si parla?

Caratteristiche techiche

Kaio Jorge è un centravanti brevilineo classe 2002. È alto 176 cm per 64 kg e fa dell’esplosività e della rapidità nello stretto le sue armi principali. Con il Santos, dal suo esordio nel 2018, sono 40 le presenze condite da 5 reti.

In questo campionato le presenze sono state 6 e la rete soltanto una con un assist. Il ruolo che predilige è quello di prima punta ma, per caratteristiche, ha dato prova di sapersi adattare anche nel ruolo di esterno perdendo però la già scarsa lucidità sotto porta. L’età gioca molto a suo favore ma i numeri sono sono certo quelli di un predestinato. Il suo valore di mercato attualmente si aggira intorno ai 12 milioni, in crescita costante rispetto agli scorsi (pochi) anni.

Qualora il Milan o il Napoli dovessero riuscire ad aggiudicarselo per quella cifra sarebbe di certo un affare ma bisogna comunque fare molta attenzione poiché il fisico non lo aiuterebbe in un campionato come il nostro. Il flop è dietro l’angolo.