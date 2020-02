L’allarme Coronavirus tra Lombardia e Veneto ha portato all’annullamento di Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo e Hellas Verona-Cagliari

È scattato il definitivo campanello d’allarme chiamato Coronavirus anche sulla Serie A: nella serata di sabato è stato ufficializzato il rinvio di tre partite della venticinquesima giornata che si sarebbero dovuti disputare nelle regioni Lombardia e Veneto.

Si tratta dei match pomeridiani tra Atalanta-Sassuolo e Hellas Verona-Cagliari ed il posticipo di giornata tra Inter-Sampdoria. Tutte le partite sono state rinviate a data da destinarsi ed è dunque non ancora chiaro quando verranno recuperate. E non è tutto: la Lega Serie A ha annunciato anche il rinvio di due gare del campionato Primavera 1, ovvero Atalanta-Lazio e Chievo-Fiorentina.

Adesso c’è da capire quando verranno recuperate le sfide: i problemi maggiori sono per l’Inter di Antonio Conte, praticamente col calendario fitto di appuntamenti, soprattutto se dovesse ottenere il passaggio ai successivi turni di Europa League, c’è il rischio di poter far slittare a maggio il recupero contro la Samp. Lo stesso discorso potrebbe farsi per l’Atalanta ma in realtà potrebbe essere deciso anche in breve data. Più facile, infine, prevedere una data di recupero per Verona e Cagliari, visto che entrambe le squadre non hanno impegni extra-campionato.

In Serie B nella giornata di sabato è stata rinviata la sfida tra Ascoli e Cremonese, mentre in C sono addirittura 6 le partite rinviate a data da destinarsi. Inoltre, la Lega Pro qui si è già mossa anche in vista del turno infrasettimanale, rinviando altre 5 partite in programma mercoledì 26 febbraio.

