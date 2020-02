Secondo quanto riportato dalle fonti, si tratta di una donna residente in Lombardia. Sono saliti a ventinove i casi di coronavirus nelle regioni del Nord

Una situazione in evoluzione e sempre più pericolosa. Il numero dei pazienti positivi ai test del Coronavirus tra Lombardia e Veneto è salito ufficialmente a 29. Di questi, 27 risiedono in Lombardia, mentre due sono i casi accertati in Veneto. Va poi aggiunto l’anziano di Vo’ Euganeo morto nella serata di venerdì. A far tremare ulteriormente arriva la notizia della seconda vittima ufficiale dell’epidemia in Italia. Secondo quanto apprende l’ANSA da fonti sanitarie si tratta di una donna residente in Lombardia che potrebbe essere collegata ai casi di Codogno.

Sono invece stabili le condizioni del “paziente 1“, il 38enne ricoverato a Codogno, nel Lodigiano. Per il trasferimento all’ospedale Sacco di Milano, uno dei due centri individuati per l’emergenza insieme all’ospedale San Matteo di Pavia, si attende il miglioramento del quadro clinico.

A livello mondiale il coronavirus ha provocato finora 2.360 vittime, incluso l’italiano deceduto in Veneto. Secondo il bilancio aggiornato della statunitense Johns Hopkins University, il totale dei casi confermati di contagi è invece salito a quota 77.662, mentre i pazienti guariti finora sono 21.029. Stamattina, inoltre, alle 6.37, all’aeroporto di Pratica di Mare, è ufficialmente sbarcato l’aereo dell’Aeronautica Militare con a bordo i 19 italiani provenienti dal Giappone, dove erano rimasti bloccati a bordo della nave da crociera Diamond Princess.

Dopo aver terminato le visite, saranno trasferiti presso il Centro sportivo dell’esercito alla Cecchignola. La situazione resta in totale evoluzione, dal punto di vista negativo.

