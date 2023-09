Amalfi, la Guardia Costiera salva due feriti in mare

di Antonio Jr. Orrico

Una tempesta di vento e pioggia assolutamente pericolosa, che ha portato con sé degli attimi di paura. Il maltempo che si è abbattuto all’alba, poco dopo le cinque del mattino, sulla Costiera Amalfitana ha provocato l’affondamento di un’imbarcazione al largo di Amalfi. Secondo quanto raccontato dal sito web quotidianocostiera.it, le due persone che si trovavano a bordo della barca si sono ritrovate improvvisamente catapultate in mare. Lo scafo dell’imbarcazione stava colando a picco.

Provvidenziale, prima che la situazione precipitasse del tutto, è stata la chiamata al numero blu 1530 per le emergenze in mare alla centrale della Capitaneria di Porto di Salerno. Fortunatamente, quest’ultima ha prontamente risposto. Una motovedetta della Guardia Costiera, infatti, nonostante le proibitive condizioni meteomarine, è riuscita a raggiungere, alle 6,50 circa, i due naufraghi grazie al punto nave del GPS, e a trarli in salvo.

Si tratta di due persone di nazionalità italiana, una della quali in choc termico da assideramento, l’altra con dolore toracico (non si comprende se traumatico o cardiaco). Successivamente, i due malcapitati sono stati prontamente accompagnati sul molo Darsena di Amalfi, per poi essere trasportati al pronto soccorso “Costa d’Amalfi”. Qui i due naufraghi hanno effettuato degli accertamenti sulle proprie condizioni fisiche.