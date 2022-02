San Valentino: i 10 film su Amazon Prime per la sera più romantica dell’anno

San Valentino è alle porte. E quale miglior modo per festeggiare la propria relazione amorosa, se non con un bel film da guardare in coppia? Ecco le 10 scelte di Amazon Prime per una serata video all’insegna dell’amore.

Ti odio, anzi no, ti amo!

In uscita in Italia proprio il 14 febbraio , si tratta di una commedia romantica con protagonisti Lucy Hutton e Joshua Templeton, entrambi in corsa per un’importante promozione. La storia racconterà della loro lotta per il posto, in un alternarsi tra odio e amore.

I want you back

In uscita oggi, 11 febbraio. Commedia romantica. I due protagonisti Emma e Peter sono stati entrambi lasciati dai loro rispettivi compagni lo stesso weekend. Nella rincorsa ai loro ex, tra i due nascerà sicuramente un rapporto speciale

Io rimango qui

Distribuito da Amazon Prime il 14 febbraio. Si tratta di un film più drammatico dei precedenti: la protagonista Steffi, ha appena terminato il liceo, e sogna di visitare Parigi con il suo Fabian. Tuttavia, un evento inaspettato sconvolgerà i suoi piani, conducendola a una riflessione su ciò che davvero conta nella vita.

The Notebook

Un classico, tratto dalla penna di Nicholas Sparks. Diretto da Nick Cassavetes e ambientato nella Carolina del Sud degli anni ’40, la storia ha come protagonisti Allie (Rachel McAdams) e Noah (Ryan Gosling). Il loro amore, tormentato ma profondo, sfiderà il tempo, le convenzioni sociali e persino la malattia.

The Aeronauts

Prodotto nel 2019, The Aeronauts parla di una coppia coraggiosa, che ama il rischio e l’avventura. La pellicola, scritta e diretta da Tom Harper, racconta il viaggio coraggioso in mongolfiera della pilota Amelia Wren (Felicity Jones) e del meteorologo James Glaisher (Eddie Redmayne). La storia si basa su eventi realmente accaduti.

I nostri cuori chimici

Uscito nel 2020 è tratto dalle pagine del romanzo di Krystal Sitherland. Il film parla di amori veri e non corrisposti. Henry (Austin Abrams), è un giovane di 17 anni alla ricerca del vero amore. Grace (Lili Reinhart) invece è la sua nuova compgna di classe, che sembra celare un oscuro segreto. Cosa nasconderà mai la ragazza

Modern Love

Si tratta di una serie tv, che configura l’amore in tutte le sue forme ed espressioni. Prodotta nel 2019, Modern Love è ispirata all’omonima e celebre rubrica settimanale del NY Times. Ogni stagione (due in tutto) ha una media di 8 episodi, dai 35 ai 40 minuti ciascuno.

Questione di tempo

Questa commedia romantica, e anche un po’ paranormale, racconta la storia di Tim, un viaggiatore del tempo. Il protagonista, scopre di poter cambiare e rivivere il passato, grazie ad un dono di famiglia. Gli eventi, tuttavia, sembrano evolvere sempre in maniera inaspettata, e il giovane si renderà conto che il segreto per essere felici è trovare la bellezza in ogni istante.

After

Un film romantico, ispirato all’omonimo e celebre romanzo young adult di Anna Todd, After (2019). Tessa Young è una giovanissima e promettente studentessa. La sua vita sembra già scritta, almeno fino all’incontro con il bello e dannato Hardin, che incrinerà le sue certezze e riuscirà a cambiarla nel profondo.

Piccole coincidenze

Se non credi al detto: “L’amore arriva quando meno te lo aspetti”, è il caso di guardare questa simpatica serie Tv. Prodotta nel 2018, la serie ha come protagonista un critico gastronomico, intento a godersi la sua vita da scapolo. Le cose cambiano quando incontra una designer squattrinata, perennemente in cerca dell’amore. L’incontro porterà riscontri inaspettati nella vita di entrambi.