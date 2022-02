Biathlon, Dorothea Wierer è nella storia

Dorothea Wierer fa la storia. E’ la prima italiana di sempre a vincere una medaglia olimpica in una gara individuale nel Biathlon.

Un’ impresa sportiva che si aggiunge a quella delle medaglie a squadre. La Wierer chiude la 7,5 Km del biathlon femminile con 37”2 di distacco dalla norvegese Roeiseland, oro in 20’44”3. Argento alla svedese Elvira Oeberg, 21’15”2. Praticamente zero errori dal Poligono per l’azzurra che porta a casa la decima medaglia dell’Italia in questi Giochi di Pechino 2022.

Dorothea Wierer nel prossimo appuntamento di domenica potrebbe raddoppiare il suo bottino.