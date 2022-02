Kulusevsky: “La Premier è un altro sport”

Kulusevsky e la sua nuova vita al Tottenham. Il giocatore ormai ex Juve attraverso un’intervista rilasciata a Sky Sport ha parlato della sua nuova esperienza inglese: “Sono molto contento di essere in Inghilterra – ha dichiarato il giocatore- Il primo giorno che sono arrivato qui ho visto l’allenamento dei miei compagni e sono rimasto sorpreso. Mi è sembrato di vedere un altro sport, andavano tutti molto più velocemente. C’era più intensità e fisicità. Da queste parti praticamente non esiste il fallo“.

Dejan Kulusevsky esploso a Parma durante la stagione 2019-2020 mettendo a segno ben 10 reti ha poi sofferto il passaggio alla Juventus dove non è riuscito ad esprimersi a quei livelli. Tecnica sopraffina, mezz’ala moderna purtroppo il suo feeling con Torino non è esploso: “Cosa non ha funzionato con Allegri? Non lo so, sono sincero. A volte il calcio è così. Ho trovato un po’ meno spazio e non sono riuscito a dimostrare quello che è nelle mie corde. La vita continua, ci sono sempre alti e bassi. Il finale dell’anno scorso l’avevo fatto benissimo, ma è andata così e guardo avanti“.

Che possa con Conte ritrovarsi? L’investimento fatto da Paratici obbliga a fare questo tipo di pensiero.