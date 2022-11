L’amica Geniale: Irene Maiorino sarà Lila

Alba Rohrwacher (Lenù) ed Irene Maiorino (Lila) saranno le protagoniste dell’ultima stagione de L’amica Geniale: spoiler e anticipazioni

Sarà l’attrice Irene Maiorino ad interpretare la volitiva Lila nella quarta ed ultima stagione de L’Amica Geniale, serie tratta dalla quadrilogia di Elena Ferrante. Le riprese dei nuovi episodi, in arrivo su Rai Uno non prima del 2024, in corso da inizio Novembre andranno avanti fino ad Agosto e toccheranno Torino, Firenze e, ovviamente la Campania, spostandosi tra Napoli e Caserta.

La Lenù adulta, come già suggeriva il finale della terza stagione dell’Amica Geniale avrà le sembianze di Alba Rohrwacher (voce narrante della serie sin dalla prima puntata).

Irene Maiorino arriva al ruolo di Lila (il romanzo Storia della Bambina Perduta fa da matrice alla sceneggiatura della quarta stagione de L’Amica Geniale) con un curriculum già fitto di serie tv: da Gomorra a I Bastardi di Pizzofalcone (è la dolcissima dottoressa Susy, ndr.) passando per un episodio de Il Commissario Ricciardi accanto a Lino Guanciale. Nella serie Sky 1994 diretta da Giuseppe Gagliardi e dedicata a un triennio cruciale della storia politica italiana, da Mani Pulite all’ascesa di Silvio Berlusconi, interpretava Alessandra Mussolini.

A questo link lo spoiler “fotografico” che conferma l’ingaggio di Maiorino e Rohrwacher come nuove amiche geniali. Le due raccolgono il testimone rispettivamente da Gaia Girace e Margherita Mazzucco (che tra qualche settimana vedremo al cinema in Chiara di Susanna Nicchiarelli).