Sabato intenso di amichevoli per i club di Serie A: la Roma e la Lazio vincono. Test internazionali: Atalanta e Udinese ko, pari per Parma e Cagliari

Sabato di amichevoli ancora per le squadre di Serie A, tra tournée internazionali e chi continua a sudare sulle montagne del Belpaese.

Ad Auronzo, la Lazio chiude il ritiro con un poker rifilato al Mantova: in gol vanno André Anderson, Immobile, Milinkovic-Savic (ultimo gol in biancoceleste?) e Caicedo su rigore. A Trigoria, la Roma di Fonseca disputa ben 2 amichevoli nel giro di poche ore: la prima contro il Rieti termina 7-0 e la seconda contro la Ternana vinta in rimonta per 3-1. Nei due match, i mattatori sono stati Schick e Under, autori di una doppietta (il turco in gol anche contro il Rieti).

Restando in Italia: bene Brescia, Sassuolo e Spal mentre il Lecce deve rimontare il Frosinone ma chiude con un ottimo poker.

Girando l’Europa, c’è stato il primo test in vista della Champions League per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini: gli orobici però cadono 2-1 contro lo Swansea. Non basta il vantaggio di Ilicic nel primo tempo, i gallesi rimontano nella ripresa, grazie ad un autogol di Hateboer e Roberts in 5 minuti.

Buon pareggio per il Parma contro il Trabzonspor: finisce 2-2 con Gervinho in grande spolvero e autore di una doppietta. Tra i Ducali, da segnalare anche un rigore parato da Sepe a Sosa (ex-Milan). Pareggio per il Cagliari di Rolando Maran contro il Leeds del ‘Loco’ Marcelo Bielsa: termina 1-1 con i sardi andati in gol grazie a Valter Birsa.

Infine, ennesima sconfitta (la terza consecutiva) per l’Udinese di Igor Tudor: i friulani cedono di schianto fin dal primo tempo contro il Borussia Dortmund di Puel, andando sotto di 4 gol. Nella ripresa, un gran calcio di punizione di Mandragora rende il passivo meno pesante.

I risultati delle Amichevoli

ROMA-Rieti 7-0: Zaniolo, aut. Granata, Santon, Under, Florenzi, Schick (2).

ROMA-Ternana 3-1: Under (2), Defrel

LAZIO-Mantova 4-0: André Anderson, Immobile, Milinkovic-Savic, Caicedo

Swansea-ATALANTA 2-1: Ilicic

SPAL-Feralpi Salò 4-1: Moncini, Valoti, Rinaldi, Dickmann

UDINESE-Borussia Dortmund 1-4: Mandragora

BRESCIA-Renate 2-0: Donnarumma, Torregrossa

SASSUOLO-SudTirol 2-0: Duncan, Brignola

Trabzonspor-PARMA 2-2: Gervinho (2)

LECCE-Frosinone 4-1: Meccariello, Falco, Lapadula, Dubickas

CAGLIARI-Leeds 1-1: Birsa