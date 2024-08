All’aeroporto Costa d’Amalfi da oggi volerà Ryanair: tre nuove rotte per Londra, Bergamo e Torino

di Redazione ZON

A partire da oggi 1° agosto, l’aeroporto “Costa d’Amalfi” di Salerno accoglie anche i voli di Ryanair.

La compagnia, come riportato anche da SalernoToday, ha inaugurato le operazioni con un volo da e per Bergamo Orio al Serio, il terzo aeroporto più trafficato d’Italia.

Dal 2 agosto, i collegamenti si estenderanno a Torino, mentre dal 4 agosto sarà possibile volare da e per Londra Stansted. In totale, Ryanair prevede di operare 15 voli settimanali da e per Salerno.

“Salerno – hanno dichiarato recentemente i dirigenti della compagnia – diventerà il 32° scalo italiano del vasto network di Ryanair, che continua a investire in connettività e creare posti di lavoro più di qualsiasi altra compagnia aerea in Italia. Le tre nuove rotte offerte da Ryanair collegheranno direttamente Salerno a Londra Stansted, Milano Bergamo e Torino durante l’estate, promuovendo il turismo e le opportunità di affari, e garantendo una maggiore connettività ai residenti e ai visitatori della Campania con le tariffe più convenienti d’Europa“.