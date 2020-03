Questa mattina il Sindaco di Milano Beppe Sala, ha annunciato che il tenore Andrea Bocelli terrà un concerto in streaming dal Duomo il giorno di Pasqua

Il giorno di Pasqua, domenica 12 Aprile 2020, Andrea Bocelli terrà un concerto presso il Duomo di Milano, rigorosamente senza pubblico, che sarà trasmesso in streaming in tutto il mondo.

Lo ha annunciato questa mattina su Facebook il sindaco meneghino Beppe Sala con queste parole:

“Ieri ho chiamato Bocelli. L’ho invitato a venire in Duomo il giorno di Pasqua, d’accordo con la Chiesa milanese e farà un concerto solo, senza pubblico davanti, con musiche sacre che saranno trasmesse in diretta streaming in tutto il mondo”.

Qualche giorno prima, il 30 Marzo, Andrea Bocelli sarà l’unico ospite italiano del primo “Homefest” della rete americana CBS legato all’emergenza Coronavirus.

Il tenore toscano interverrà esibendosi da casa sulle note di “Con te partirò” in versione piano e voce. Hanno già aderito allo speciale condotto da James Corden altre star di caratura mondiale tra le quali: Billie Eilish e suo fratello Finneas, John Legend e Dua Lipa che proprio oggi, venerdì 27 Marzo 2020, pubblica il nuovo album Future Nostalgia.

Oltre che con la musica, Andrea Bocelli è in prima linea nella lotta al Covid-19 anche con la sua fondazione che ha già donato quattro ventilatori polmonari all’Ospedale di Camerino, nelle Marche, una delle regioni più colpite dall’emergenza sanitaria.

